Фото: Владимир Добрицкий

22 июня на радио «Комсомольская правда» стартовал цикл программ «Финансовый контроль с Юрием Колесниковым». В рамках первой передачи мы обсудили тему краудлендинга и эффективности различных инвестиционных инструментов с генеральным директором инвестиционной платформы MONEY FRIENDS Тимуром Ксёнзом.

- Тимур, расскажите - зачем нужен краудлендинг?

- В сфере финансовых услуг постоянно появляются новые продукты, финансовые инструменты и различные инвестиционные программы. И краудлендинг – один из них. Инвесторам краудлендиговая (инвестиционная) платформа нужна, чтобы зарабатывать больше, чем позволяет, например, классический депозит. Доходность здесь – 15-20% годовых. Это больше, чем по депозиту или облигациям. Для заемщиков это также полезный инструмент, потому что он обеспечивает более лояльные условия и высокую скорость получения финансирования – для оформления займа нужно, в среднем, 3-5 дней.

- Проводится ли проверка заемщиков?

- Каждый заёмщик проверяется по ряду параметров (например, на нашей платформе их около 50), а по итогам ему присваивается значение в соответствие с внутренним рейтингом. От значения рейтинга зависит процентная ставка. Чем выше ставка, тем выше риск. Но при этом ответственность за принятое решение об инвестировании все равно несет инвестор. Поэтому и доходность здесь не 2-3%, а 20% и более годовых. Решение о вложении денежных средств инвестор принимает на основании полной информации, которая размещена на инвестиционной платформе по каждому заемщику и каждому инвестпредложению. Но мы, как коммерческая структура, отвечаем за то, чтобы на платформу не приходили мошенники. И в этом заключается наша основная функция - качественная проверка заемщиков.

- Кто может быть инвестором на краудлендинговой платформе?

- Большую часть средств для финансирования займов на инвестплатформе обеспечивают так называемые «розничные (частные) инвесторы». Средний портфель инвестора на платформе MONEY FRIENDS – 200 000 рублей, а размер минимальных вложений в одно инвестпредложение – от 10 000 руб. При этом налоги с получаемых частными инвесторами средств (13% НДФЛ для физлиц) оплачивают заёмщики, выступая налоговым агентом, что существенно упрощает процесс инвестирования.

- Доверяют ли инвесторы инвестиционным платформам?

- В рейтинге инвестиционных платформ я могу отметить 5 лучших, включая MONEY FRIENDS . Инвесторы нам доверяют. Это видно по постоянно увеличивающемуся объему инвестированных средств на рынке и увеличению количества действующих инвесторов.

Приглашенные эксперты рассказывают на радио «Комсомольская правда» не только о различных финансовых инструментах и развитии рынка инвестирования, но и о том, как снизить риски при обращении с ценными бумагами.

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https://radiokp.ru/rostov-na-donu/podcast/finansovyy-kontrol-s-yuriem-kolesnikovym/433378