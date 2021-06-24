Из-за репоста мультика "Том и Джерри" осудили жителя Ростовской области

Репостом заинтересовались полицейские. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Багаевском районном суде парню вынесли приговор за пропаганду нацистской символики. Разбирательство началось после того, как обвиняемый опубликовал в соцсетях серию мультфильма «Том и Джерри».

В конце марта молодой человек выложил ролик на своей странице «ВКонтакте». Правда, речь идет не о привычном детском мультфильме. В этом видео был показан флаг нацистской Германии.

Репостом заинтересовались полицейские, а дело приняло серьезный оборот. Кроме районного отдела МВД расследованием занимался областной Центр по противодействию экстремизму. Правоохранители завели административное дело.

Сам парень пояснял, что сделал репост, потому что ему просто понравился мультик. По его словам, он не преследовал цели пропаганды или призыва. Молодой человек признал и вину и пообещал, что такого больше не повторится.

Тем не менее суд посчитал, что обвиняемый нарушил сразу два федеральных закона «Об увековечении Победы советского народа в ВОВ» и «О противодействии экстремизму». В итоге дончанина признали виновным. Ему назначили штраф в размере тысячи рублей.