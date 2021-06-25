Погода в Ростове-на-Дону на 25 июня 2021: каким будет конец недели

По прогнозам синоптиков, в пятницу снова будет жарко. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Погода в Ростове-на-Дону на 25 июня 2021 - прогноз донских синоптиков. Рассказываем, каким будем последний будний день.

Температура воздуха ночью составит плюс плюс 20 - 22 градуса. Днём столбик термометра поднимется до плюс 30 - 35 градусов. Ветер восточный и северо-восточный - до 5 - 10 метров в секунду. Синоптики предупреждают о высокой пожароопасности - четвертый класс.

По Ростовской области температура воздуха ночью составит плюс 20 - 25 градусов, днём - плюс 29 -34 градуса, местами - до плюс 38. Во второй половине дня установится сильная жара - до плюс 40 градусов. В некоторых районах вечером пройдет небольшой дождь. Скорость ветра - 5 - 10 метров в секунду. Во время осадков порывы могут усиливаться до 12 - 14 метров в секунду.