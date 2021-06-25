Новости Ростова-на-Дону на 25 июня 2021: жителей накажут за поддельные сертификаты о прививках

В Ростовской области проходит массовая вакцинация. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новости Ростова-на-Дону на 25 июня 2021 - подборка "КП". Собрали всю информацию о том, что случилось в городе и области.

В ростовской больнице 20 будет развернуто ещё 150 коек для больных коронавирусом. По данным горздрава, сейчас ковидные и провизорные госпиталя в городе заняты на 80 процентов. Свободно 420 коек.

Начальник отдела МВД по Родионово-Несветайскому району скончался после совещания в Ростове. По данным 1rnd.ru, Дмитрию Злобину внезапно стало плохо, он упал в обморок. Его экстренно госпитализировали, но врачам не удалось спасти мужчину. По предварительным данным у него оторвался тромб.

Жителей Ростовской области будут наказывать за поддельные сертификаты о прививках. В донском правительстве уточнили, что за изготовление фальшивых документов и их использование могут привлечь к уголовной ответственности. В этом случае грозит штраф или арест до полугода.

Перед судом предстанет бывший заместитель командира новочеркасского отделения ДПС. Его обвиняют в даче взяток начальству. По данным следствия, он в течение года передавал взятки бывшему начальнику отделения. За это руководитель покрывал его преступления. Дело замкомандира рассмотрят в ближайшее время.

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