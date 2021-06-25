Экстремальный заплыв белого медведя в Ростове-на-Дону сняли на видео

Айкон приехал в ростовский зоопарк из Ижевска. Фото: пресс-служба ростовского зоопарка

В Ростовском зоосаде никогда не бывает скучно ни посетителям, ни животным. Последние то и дело придумывают себе разные забавы, умиляя ими людей. Так, белый медведь Айкон, взрослый и солидный хищник, повел себя как настоящий мальчишка, когда ему принесли в вольер новую игрушку, имитирующую кусок льдины.

Зоологи сняли на видео реакцию медведя на подарок. Так, вначале мишка становится на «льдину» передними лапами, затем – пробует на зуб, ну а после толкает в бассейн и ныряет в воду вслед за игрушкой.

В воде хищник также не спешил оставлять «льдинку» в покое. Мишка то и дело кусает игрушку и пробует на нее забраться.

Зоологи рассказали, что у обычно у Айкона просыпается игривое настроение после сытного обеда.

- У полярных медведей 42 зуба: режущие зубы, которые необходимы для разрывания больших кусков мяса, моляры с плоскими коронками используются для измельчения растительной пищи, чтобы облегчить ее переваривание. Конечно, Айкон проверил фигуру «на зуб», но благодаря высокопрочному материалу, игрушка осталась цела, - рассказали в пресс-службе ростовского зоосада.

Зоологи также отметили, что температура воды в бассейне поддерживается на уровне 15 градусов. В летнее время она охлаждается, а зимой подогревается и не замерзает, поэтому самец может купаться круглый год.

Айкон прибыл в донскую столицу из Ижевска в прошлом году. Он стал отцом очаровательной малышки Айки.

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