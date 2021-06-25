«На восьмой день после родов пошла раздавать листовки»: молодая мама рассказала о трудностях раннего материнства

Лада Королева делает все возможное, чтобы поднять на ноги троих детей. Фото: официальный аккаунт Лады Королевой в "Инстаграме"

Жительница донкой столицы стала известна после того, как пошла работать курьером по доставке еды с девятимесячной дочкой на руках. Тогда случайный прохожий сфотографировал девушку в униформе и с лялькой, а снимок опубликовал в сети. Фотография быстро разлетелась по блогам, а затем – и по новостным сайтам. В итоге Лада Королева стала известна на всю страну.

Сейчас девушке 20 лет и уже трое детей – дочки и сыночек.

Сейчас многодетная мама живет в Москве и ведет свой блог в «Инстаграме». Она откровенно рассказывает о своей жизни. Так, ранее девушка рассказала, что была изнасилована в поле.

Также Лада Королева в красках расписывает, каково это – быть молодой мамой троих детей.

Девушка признается, что с самого начала ее супруг не особо помогал ей с воспитанием детей.

- Я не скажу, что он был плохим отцом, скорее молодым, незрелым. Он оказался не готов к такой ответственности, - признается Лада.

Когда на свет появился второй ребенок, материальное положение в семье не улучшилось. Поэтому Лада уже на восьмой день после родов пошла раздавать листовки и работать на дегустации.

- В это время он сидел с дочкой, ему помогала моя мама, а когда я заканчивала работу, он шел меня встречать с коляской, - продолжает многодетная мама.

Тем временем, говорит Лада, с мужем отношения становились все напряженнее.

Девушка надеялась, что сможет сохранит семью. Но даже рождение сына не спасло отношения. Сейчас Лада надеется только на себя. Она старается зарабатывать, как может, хватается за любую подработку.

Несмотря на все трудности, Лада не сколько не сожалеет, что стала многодетной мамой. Она говорит, что малыши – ее самое большое счастье.

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