Партия «Новые люди» оценила врожденный дух свободы дончан

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

На этой неделе Ростовскую область посетила Сардана Авксентьева, советник по региональному развитию лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева. Она приняла участие в круглом столе, посвящённом сохранению архитектурной целостности застройки центра Ростова-на-Дону, и познакомилась с местными традициями.

Сардана Авксентьева – легендарный «народный мэр» Якутска. Победив в 2018 году кандидата от «Единой России», она стала проводить необычную для России политику. Продала элитные автомобили, принадлежавшие городской администрации, а вырученные деньги направила на развитие социального такси. Запретила проведение дорогих корпоративов для сотрудников мэрии, заставив своих заместителей организовать вместо этого новогодний праздник для воспитанников детских домов. Отказалась идти на поводу у местных «царьков» и принимать некачественно выполненные работы по муниципальным заказам.

Сейчас Сардана является советником по региональному развитию лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева. В этом качестве она приехала в Ростов – пообщаться с местными активистами, оценить ситуацию, выработать рекомендации по дальнейшему развитию региона.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

В первый день визита, 22 июня, Сардана Авксентьева пообщалась с урбанистами и историками на тему развития городской среду без ущерба для существующей застройки центра города. Во второй день руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Александр Чухлебов организовал для гостьи поездку в станицу Старочеркасскую, познакомил с традициями казачества.

Сардана Авксентьева осмотрела Старочеркасский музей-заповедник, побывала на экскурсии по подворью атаманов Ефремовых. Затем побывала в Воскресенском войсковом соборе – первом на Дону каменном храме, который является главной архитектурной достопримечательностью Старочеркасска.

Увиденное произвело на «народного мэра» глубокое впечатление. Она заявила, что власти Ростовской области должны как можно активнее развивать туристический потенциал таких уникальных территорий, как Старочеркасск.

«Станица Старочеркасская прекрасна. "Мекка" для всех вольных людей. Самобытная культура, глубокие традиции и изумительные донские пейзажи. Родина генерала Матвея Платова и мятежного атамана Кондратия Булавина. Здесь всё дышит историей. Счастлива, что мне удалось посетить это уникальное место», – сказала Сардана Авксентьева.

Она также провела параллели между инициативой «Новых людей» по возвращению всенародного избрания мэров и ростовской традицией ежегодных выборов атамана. Выборы проходили в казачьем кругу, участвовать в них мог каждый казак. При этом любого атамана могли лишить должности, если он ей не соответствовал.

«Партия “Новые люди” выступает за возвращение прямых выборов мэров российских городов. Считаю, что это особенно актуально для Ростовской области, где исторически живут вольные и свободные люди», – согласился с Сарданой потомственный казак Александр Чухлебов.

Доцент Донского государственного технического университета (ДГТУ), доктор исторических наук Виталий Бондарев отметил, что из-за стремления к вольной жизни казаки зачастую вступали в конфликты с действующими властями. «Традиции военного самоуправления были хорошо развиты в войске Донском. Они применяли прецедентное право, а главными преступлениями считались предательство, воровство и трусость. Можно сказать, что традиции предков врожденный дух свободы отражаются в дончанах и сейчас», – рассказал историк.

Завершилась экскурсия конной прогулкой, которую организовали конезаводчики из местного клуба Horse Travel.