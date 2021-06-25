В Ростовской области перезахоронили останки 37 бойцов Красной Армии

Караульные - воспитанники Орловского казачьего кадетского корпуса. Фото: поисковый отряд "Южный рубеж".

Несмотря на зной, жители хутора Каменная Балка не могли остаться в этот день дома. В День памяти и скорби там предали земле останки 37 бойцов Красной Армии. Их отыскали в братской могиле рядом с поселением. В звенящем от жары воздухе во время церемонии погребения звучали слова благодарности павшим воинам за мирное небо и молитвы — православные и исламские. В земле покоятся останки людей разных вероисповеданий, которые плечом к плечу сражались за родную землю.

ЗИМОВАЛИ НА ПОЛЕ СРАЖЕНИЯ

Исторические источники свидетельствуют о том, что 11 января 1943 года на территории Орловского района советские войска перешли в общее наступление на армию противника.

Командующий 51-й армией поставил задачу: 12 января в два часа ночи военные должны были провести ночную атаку и освободить хутора Каменная Балка и Малая Каменка.

В окрестностях этих населенных пунктов завязались ожесточенные бои. Фашисты контратаковали части 4-го гвардейского корпуса. С тяжелыми боями наши войска отошли в Троицкий и Комарьков.

Только с утра 14 января наши войска освободили два хутора. Очевидцы тех далеких событий рассказывали, что после ожесточенных боев тела погибших солдат так и остались лежать на поле боя. Зима была суровая – сильные снегопады и крепкие морозы.

Всех, кто остался лежать на земле, сковало снегом и льдом. Лишь ранней весной женщины и старики на телегах собрали тела убитых, свезли их в одно место и захоронили в братской могиле.

В 50-е годы останки бойцов перенесли в братскую могилу хутора Орден Ленина, но, как оказалось, не все.

Местная жительница Матрена Шевченко, мать-героиня, солдатская вдова, воспитавшая десятерых детей, тогда наказывала своему внуку Николаю всегда помнить и о той братской могиле, что была близ хутора Каменная Балка. И он, спустя много лет, указал поисковикам его место.

Звучали православные и исламские молитвы - павшие воины были разных вероисповеданий. Фото: поисковый отряд "Южный рубеж".

ЗДЕСЬ ПРИНИМАЛИ В ОКТЯБРЯТА

Найти захоронение оказалось несложно: когда-то здесь был небольшой холмик, и сельчане ухаживали за братской могилой. Здесь принимали в октябрята и приносили клятву пионеры. Но в последние десятилетия она оказалась забытой.

И вот, 12 мая захоронение было вскрыто, проведена эксгумация останков, а затем состоялось их захоронение со всеми воинскими почестями.

- В ходе раскопок были подняты на поверхность не только останки 37 погибших, но и находящиеся при них компас, остатки ткани, бинты, красноармейские книжки, три боевых жетона, патроны ППШ, нож и бритва, спички, бумага для самокруток, - рассказывает командир поискового отряда Орловского казачьего кадетского корпуса Анатолий Михеев. - Все предметы, конечно, имеют на себе следы времени. Чтобы красноармейские книжки не разрушались на воздухе, их сразу же запаковали согласно технологии, и сейчас они проходят соответствующую обработку.

В том, чтобы важное в жизни хутора событие состоялось, огромная заслуга и воспитанников Орловского казачьего кадетского корпуса. Вместе со взрослыми они занимались поиском и восстанавливали боевой путь бойцов.

Внучатый племянник солдата Ибрага Сраилова из Киргизской ССР Мухамбет впервые побывал на могиле предка. Фото: поисковый отряд "Южный рубеж".

ВНУКИ УЗНАЛИ СПУСТЯ 78 ЛЕТ

В тот же день к месту упокоения фронтовиков приехала делегация из Киргизии, родственники одного из погибших солдат, что навсегда остался лежать в донской земле. Его звали Ибрагим Сраилов.

Боец был родом из Киргизской ССР. Потомки узнали, что могут приехать на его могилу, когда поисковики обнаружили в братской могиле медальон, а в нем — хорошо сохранившаяся бумага с личными данными.

- Ибрагим родился в 1915 году. Уходя на фронт в 1943 году, он оставил дома жену, ждущую первенца. Но увидеть единственного сына солдату было не суждено, - рассказывает командир «Южного рубежа», руководивший подъемом останков, Алексей Путивлев. - Он служил в составе 61-й механизированной бригады, но не прошло и месяца, как мужчина погиб, освобождая Орловский район.

В день погребения внучатому племяннику Ибраима Сраилова, приехавшему к братской могиле – Мухамбету Чыналиеву – вручили сертификат памяти «Возвращенные имена» и медаль Союза ветеранов Российской Федерации.

- То, что вы делаете — очень важно. Спасибо местным жителям за бережное отношение к памяти всех павших солдат! - поблагодарил Мухамбет.

Поисковики продолжают свою кропотливую работу и надеются в будущем пролить свет на имена других защитников Отечества. И растят молодое поколение краеведов, увлеченных поиском, - юных кадетов.

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