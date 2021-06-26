Новости Ростова-на-Дону на 26 июня 2021: мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка и скрылся

Ребенок получил повреждения. Фото: Александр ГЛУЗ

Новости Ростова-на-Дону на 26 июня 2021: рассказываем, что случилось за сутки. «КП» собрала всю информацию о главных событиях города и области.

На улице Пушкинской мужчина на электросамокате наехал на двухлетнего ребенка. В результате малыш получил повреждения. После этого самокатчик не стал помогать пострадавшему, а просто скрылся с места происшествия. Расследованием происшествия занялись следственные органы.

Отменены концерты, которые были запланированы на крыше ТЦ «Астор Плаза». Поклонники не смогут увидеть выступления группы «Чайф», Дианы Арбениной и коллектива «Mgzavrebi».

25 июня в Таганроге произошло обрушение на самотечном коллекторе. Это произошло в створе Поляковского шоссе между улицей Галицкого и территорией аэродромной базы «ТАНТК имени Бериева». При этом здесь имеются просадки грунта, обрушение продолжается. Рабочие устраняют аварию.

Предприниматели рынка «Алмаз» подали заявку на предоставление им мест на территории старого аэропорта. В администрации сообщили, что этот вопрос решат после согласования с департаментом потребрынка.

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