Нашли случайно: тело бывшего адвоката четыре года пролежало в квартире в Ростове

Сейчас по факту происшествия проводят проверку следователи. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Кировском районе Ростова, прямо в центре города, в одной из квартир был обнаружен уже мумифицированное тело бывшего адвоката, пролежавшее в запертой квартире четыре года!

Известно, что адвокатского статуса мужчина был лишен еще в 2011 году. Понятно, что такое наказание следует за серьезные проступки. На момент смерти несчастному было всего 45 лет. Тело в запертой квартире обнаружили совершенно случайно, во время какой-то сверки коммунальщиков. И остается только удивляться, как стало возможным, что целых четыре года человека никто не искал, не интересовался его жизнью, не удивлялся, почему он не отвечает на телефонные звонки? Не требовал оплату за просроченные коммунальные платежи, наконец!

За четыре года тело экс-адвоката практически превратилось в мумию! Примечательно, что соседи утверждают: трупного запаха из запертой квартиры не слышали! А в самой квартире наглухо были заперты все она и двери.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды - Ростов» в региональном следственном комитете, по факту обнаружения тела проводится процессуальная проверка. Назначены судмедэкспертизы с целью установления причины и времени наступления смерти.