Погода в Ростове-на-Дону на 27 июня 2021: каким будет воскресенье

Температура может достигать +31. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 27 июня 2021 — прогноз синоптиков. Рассказываем, каким будет воскресенье в донской столице.

Температура воздуха ночью составит плюс 20 — 22 градуса. Днем потеплеет до плюс 29 — 31 градуса. Утром и днем пройдет небольшой дождь с грозой. Ветер юго-западный и западный — до 6 — 11 метров в секунду. При грозе порывы могут достигать 15 — 18 метров в секунду.

Кратковременные дожди пройдут утром и днем и в других городах области. В отдельных районах возможны сильные осадки. Ночью на термометре будет плюс 20 — 25 градусов, днем — плюс 26 — 31 градус. Скорость ветра составит 6 — 11 метров в секунду. Порывы могут достигать 12 — 14 метров в секунду, при грозе — 15 — 18 метров в секунду.