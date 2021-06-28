Новости в Ростове-на-Дону на 29 июня 2021: двое детей и двое взрослых пострадали в массовом ДТП

В ДТП пострадали пассажиры "Шевроле" и "Тойоты". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новости в Ростове-на-Дону на 29 июня 2021: что случилось за сутки. Рассказываем о главных событиях города и области.

На М-4 «Дон» в Красносулинском районе произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Автомобиль «Тойота» врезался в «Шевроле», «Киа» и «Ниссан». В результате пострадали пассажиры «Шевроле» — женщина и две шестилетние девочки, а также пассажир «Тойоты».

Рестораторы направили в адрес губернатора меморандум. Представители Федерация рестораторов сообщили, что до 10 июля предприниматели вакцинируют персонал первым компонентом, до 15 августа — вторым. Представители «Табачной фабрики» намерены создать в «Табачке» противоковидный кластер.

На проспекте Космонавтов автомобилистки подрались, не поделив дорогу. Одна из женщин возмутилась, что вторая не уступила ей проезд, и набросилась на нее. В итоге разнимать женщин пришлось проходившему мимо мужчине.