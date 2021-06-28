Погода в Ростове-на-Дону на 28 июня 2021: каким будет начало недели

Температура составит + 29 - 30 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 28 июня 2021 — прогноз донского гидрометцентра. Рассказываем, каким будет начало недели в донской столице и области.

В Ростове-на-Дону на термометре будет плюс 29 — 30 градусов. Серьезных осадков не ожидается, днем пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный и западный — до 5 — 10 метров в секунду. Днем порывы могут достигать 12 — 14 метров в секунду, при грозе — 15 — 17 метров в секунду.

Дождь пройдет и в других городах и районах области. Местами возможны сильные осадки. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду. Порывы могут усиливаться до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 27 — 32 градуса, по востоку — до плюс 34.