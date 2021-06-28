Дождь в Ростове-на-Дону, 28 июня 2021: прямая трансляция последствий непогоды

На донскую столицу обрушился сильный ливень Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дождь в Ростове-на-Дону, 28 июня 2021: улицы города уже превращаются в реки, а площади – в озера. Следите за тем, что происходит в городе из-за ненастья.

12.41 В областном МЧС сделали штормовое предупреждение. Непогоду прогнозируют не только в донской столице, но и в районах области. По прогнозам синоптиков, ожидается ураганный ветер. Его порывы будут составлять до 23 метров в секунду. Также обещают грозу и град. Ненастье продлится с 28 июня до обеда 29 июня.

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