Байкеры против огня: как суровые парни на мотоциклах борются с пожарами в Ростовской области

Мотоциклисты патрулируют в том числе и территорию за 20 км от города. Фото: пожарно-спасательный гарнизон Семикаракорского района

В 2020 году в Ростовской области произошло около 13 тысяч пожаров, в которых пострадало 292 человека и 198 погибло, в том числе 8 детей. Чтобы сократить устрашающие цифры хотя бы в своем районе семикаракорский байк-клуб «Motopsyho Semikarakorsk» присоединился к местному пожарно-спасательному гарнизону. Теперь мотоциклисты и спасатели будут патрулировать местность во время особого противопожарного режима. Байкеры в ходе патрулирования смогут не только наблюдать, но и помогать службам МЧС в случае необходимости. Как это выглядит на практике, огнеборцы и их помощники показали «КП - Ростов-на-Дону».

«НЕ ПРОСТО КАТАЕМСЯ»

Полдень, жара 35 градусов: все живое уходит в тень. Только не семикаракорские байкеры: они хоть и в полной экипировке, когда спасает только встречный ветер на скорости, улица за улицей патрулируют свою территорию. В регионе пожароопасная ситуация: огонь может вспыхнуть в любую минуту - прохлаждаться совсем некогда.

Байкеры не только наблюдают за обстановкой, но и ведут разъяснительную работу с местными жителями. Фото: пожарно-спасательный гарнизон Семикаракорского района

- Это мой любимый шлем: посмотрите, как он нагрелся. А теперь представьте, что может сотворить такой зной в сухой траве, - делится мыслями один из байкеров. - В «тапках и кепочке» на мотоцикле далеко не уедешь. Конечно, нам жарко в этой амуниции, к тому же тепло идет и от самого мотоцикла, но мы уже привыкли.

Летняя погода создает все условия для возникновения пожаров. Непотушенный костер, сигарета, брошенная в поле, могут стать причинами распространения огня, особенно учитывая наш степной климат. Последние пять лет в южном регионе преобладает сухое знойное лето с минимальным количеством осадков. Плюс ко всему нередки сильные ветра, которые в считанные минуты превращают небольшое возгорание в масштабный пожар.

НА ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО ВРЕМЯ НАЙДЕТСЯ

Огонь может вспыхнуть далеко от населенного пункта, и когда он распространится на большой площади, потушить его будет очень сложно. Поэтому пожарные приняли решение вести патрулирование до октября, чтобы не допускать крупных пожаров. Всего в наблюдении участвуют двадцать байкеров. Добровольцы говорят, что пришли в патруль по зову сердца, ведь главное для байкера - постоянное движение. А тут можно совмещать отдых и полезное дело.

- Среди добровольцев - представители разных профессий. У всех - работа, семьи, но на полезное дело время находится, - рассказывает начальник пожарно-спасательного гарнизона Семикаракорского района Александр Казанцев. - Два раза в неделю байкеры по заранее согласованному маршруту ведут наблюдение - это порядка 20 километров в пределах района за смену.

Несмотря на внешнюю суровость — брутальный стиль и тяжелую музыку, байкеры - народ отзывчивый. По всему земному шару их объединения занимаются добрыми делами: берут под шефство детские дома, наглядно учат правилам дорожного движения школьников. У каждого из этих парней - своя история как он влился в движение, купил мотоцикл и обзавелся друзьями. В Семикаракорском районе представители мотобратства теперь не просто колесят по окрестностям, наслаждаясь чувством свободы, но и помогают огнеборцам.

Среди помощников огнеборцев - воспитанники конно-спортивных клубов. Фото: пожарно-спасательный гарнизон Семикаракорского района

- Конечно, хочется чтобы не было таких экстренных ситуаций, какие мы наблюдали в прошлые годы, когда маленький участок сухой травы, разгораясь, уничтожал все на своем пути, - целые дома, - рассказывает один из байкеров.- Мы - простые граждане, которые хотят благополучия своему краю.

Небольшая колонна движется по оживленной трассе, и мотоциклисты замечают, что у речки отдыхают люди. Байкеры подъехали к отдыхающим, раздали им буклеты с правилами пожарной безопасности и обратили внимание на мангал — напоминают, чтобы не оставляли без присмотра. Авторитет суровых парней на мотоциклах подействовал, и отдыхающие относятся к требованиям с пониманием и безо всякого пренебрежения.

Слышно, как заводятся моторы нескольких байков, и колонна отправляется дальше по маршруту — охранять территорию от огня. Радует, что хороший пример заразителен: уже и в Шахтах, и Ростове байкеры помогают спасателям - по-своему несут свою общественную службу.

Эти ребята тренируются на пересеченной местности. Там, куда ни авто, ни мотоциклы не доберутся. Фото: пожарно-спасательный гарнизон Семикаракорского района

«ВМЕСТЕ ДЕЛАЕМ ОДНО ДЕЛО»

Начальник пожарно-спасательного гарнизона Семикаракорского района Александр Казанцев рассказал, что идею привлечь байкеров к борьбе с пожарами нам подсказал начальник главного управления, генерал-майор Сергей Филиппов.

- Мы сотрудничаем с байкерами с мая 2020 года. Сообщают о возгорании, ведут разъяснительную работу с людьми. Присоединиться к нашим помощникам могут все желающие — мы будем рады всем новобранцам, - уточняет Александр Казанцев.

Также у спасателей есть соглашение с конно-спортивными клубами. Их воспитанники тренируются на пересеченной местности, и могут наблюдать обстановку там, где не пройдет ни автомобиль, ни мотоцикл.

- Вместе мы делаем одно дело, и это приносит общую пользу.

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