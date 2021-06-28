Сколько стоит жизнь в Ростове-на-Дону: оцениваем цены в магазинах, коммунальные платежи и аренду

С 1 июля в Ростовской области вырастут тарифы ЖКХ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В мае в Ростовской области подорожали продукты, а уже с 1 июля вырастут тарифы на коммунальные услуги. «КП» выяснила, сколько стоит жизнь в Ростове-на-Дону и сколько при этом зарабатывают жители.

ПРОДУКТЫ

В мае стоимость минимального набора продуктов в Ростовской области составила 4 626 рублей. Напомним, в такой набор входят мука, крупы, хлеб, картофель, овощи и фрукты, мясо и рыба, яйца и молочные продукты. Включены в него также масло, маргарин, чай, специи и соль.

По словам ростовчан, на деле они тратят на продукты от 10 до 12 тысяч в месяц (без учета расходов на рестораны и кафе).

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Напомним, с 1 июля в Ростовской области поднимут тарифы за коммунальные услуги. Размер оплаты вырастет следующим образом:

- Вывоз мусора — на 23 рубля, 448 рублей за кубометр;

- Отопление — на 64 рубля, 2 699 рублей за Гкал;

- Холодная вода — на 1,9%, 45,8 рубля за кубометр;

- Водоотведение — на 3,5%, 31,48 за кубометр;

- Газ — на 3%, 6,75 рубля за кубометр;

- Электроэнергия — на 3,5%. С газовой плитой — 4,25 рубля за киловатт, с электрической — 2,98 рубля за киловатт (в пределах соцнормы)

Ранее «КП» уже считала, сколько платит одиноко проживающий ростовчанин за коммунальные услуги. До июля в зимних квитанциях было 3 447 рублей, в летних — около 1647. Во втором полугодии при том же расходе платить придется 1 698 рублей в летние месяцы и 3 551 рубль в зимние.

АРЕНДА

Популярные базы аренды и продажи жилья гласят, что аренда скромной «однушки» в центре колеблется в пределах 15 — 20 тысяч. В спальном районе однокомнатную квартиру можно снять и за 11 — 12 тысяч, с большим комфортом — от 15 до 20 тысяч.

ТРАНСПОРТ

Автобусы — 26 рублей при оплате наличными, 23 рубля — банковской картой

Троллейбусы и трамваи — 17 рублей

ЗАРПЛАТЫ

По данным «Ростовстата», в 2020 году среднемесячная зарплата сотрудников всех предприятий и организаций составила 35 563 рубля. Самая высокая зарплата складывается у сотрудников, занятых в финансово-страховой сфере — 63 тысячи рублей. Около 47 тысяч рублей получали ростовчане, занятые в научной и технической сфере. 43,9 тысячи составила зарплата работников, занятых в обеспечении электрической энергией, газом, кондиционированием воздуха. В производственной сфере больше всех получают жители, занятые выпуском табачных изделий — 64,7 тысячи рублей. Работники нефтеперерабатывающей промышленности — 50,1 тысячи рублей.

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