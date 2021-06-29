Новости Ростова-на-Дону на 29 июня 2021: полицейские задержали продавца фальшивых сертификатов о прививке

Правоохранители провели контрольную закупку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новости Ростова-на-Дону на 29 июня 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию обо всех событиях города и области.

Ростовские полицейские выявили продавца поддельных сертификатов о прививки. Сотрудники провели контрольную закупку — заказали документ и перечислили деньги. После этого они получили уведомление на портале госуслуг о проведенной вакцинации. Выяснилось, что данные о прививке поступили на сайт из ростовской больницы. Правоохранители изъяли документы в медучреждении и дома у подозреваемого. Ранее мы писали, какое наказание грозит за продажу и покупку фальшивых сертификатов о вакцинации.

В Ростовскую область поставили 58 тысяч доз вакцины «Спутник V» и 2 340 доз «Ковивака». Сейчас препараты распределяют по больницам и мобильным пунктам.

На переулке Халтуринском ограничат движение. С 15 июля по 1 сентября проезд запретят на участке от Мечникова до Малюгиной. С 17 июля по 17 августа — на участке от Шаумяна до Социалистической.

На трассе Константиновский — Тацинская водитель «Лады» выехал на встречку и врезался в «ВАЗ-2104». В результате ДТП погибла пассажирка «ВАЗа». Оба водителя получили травмы.

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