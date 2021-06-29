Погода в Ростове-на-Дону на 29 июня 2021: ливни с грозой и порывистым ветром надвигаются на город

В городе снова ожидается дождливая погода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону на 29 июня 2021 — публикуем прогноз. По данным синоптиков, в городе снова ожидаются дожди.

Температура воздуха составит плюс 28 — 30 градусов. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду. Утром и днем в городе пройдут дожди с грозой. При грозе порывы ветра могут усиливаться до 15 — 17 метров в секунду.

По Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом. Ветер может усилиться до 12 — 14 метров в секунду, при грозе — до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 26 — 31 градус, по востоку — до плюс 34 градусов.