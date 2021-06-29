Любовь в неволе: дончанка вышла замуж за заключенного, а когда тот вновь угодил за решетку – обвенчалась с ним

Ольга и Виктор обвенчались, веря, что таинство еще больше скрепит их семью. Фото: пресс-служба ГУФСИН

В Ростовской области произошла удивительная история любви. Жительница Азовского района, вырастившая двоих детей, на шестом десятке лет осталась одна. С мужем не сложилось и пришлось развестись, взрослые дети создали свои семьи и «упорхнули» из родного дома. Казалось бы, жизнь уже никогда не будет играть яркими красками, а женского счастья точно не видать.

Всю неделю Ольга трудилась мастером чистоты на одном из предприятий города, а вечерами в одиночестве смотрела сериалы. И тут вдруг в почтовом ящике она обнаружила конверт с письмом.

ЛЮБИМЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ

Как выяснилось, письмо было от незнакомого мужчины, который представился Виктором. И нет, он не ошибся адресом. В послании мужчина честно рассказал, что отбывает наказание во второй исправительной колонии в Батайске, а контакт Ольги ему дал знакомый заключенный.

Дело в том, что Виктор попался на краже и «загремел» за решетку на пять лет, после чего жена от него сбежала. Мужчине было одиноко и тоскливо, и он мечтал о личном счастье. Виктор пояснил, что приятель немного рассказал об Ольге, и холостяку показалось, что у них могут сложиться отношения.

Женщина вначале сомневалась, но потом ответила на письмо. Так завязалась переписка, а следом пара начала созваниваться. В колонии пользоваться мобильными телефонами и интернетом запрещено, поэтому довольно редкие звонки были особенно радостными.

Так, общаясь в письмах и по телефону, пара поняла, что их тянет друг к другу. Более того, мужчина и женщина осознавали, что между ними зарождается прекрасно чувство – любовь.

И вот – долгожданное первое свидание, потом – второе, третье. Ольга и Виктор понимали, что уже не могут друг без друга. Мужчина сделал предложение, а дончанка сказала: «да».

Таинство провел священнослужитель Ростовской – на - Дону епархии иерей Роман Листровой

Откладывать церемонию бракосочетания влюбленные не стали. Расписались прямо в батайской колонии. Ольга дождалась, когда муж выйдет на свободу. После чего супруги зажили припеваючи. Днем оба работали, а вечерами вместе занимались домашними делами.

«ЖИЗНЬ ИСПОРТИЛИ ДРУЖКИ»

Но потом Виктор стал все чаще задерживаться на работе, а возвращаться домой пьяным. Как выяснилось, он связался с плохой компанией. Так, во время очередных посиделок, Виктор выпил лишнего, вспомнил былое и пошел на грабеж. В результате мужчина вновь попал в ту же колонию.

- Ему всю жизнь испортили дружки, – рассказала Ольга позже сотрудникам ГУФСИНа.

Но, несмотря на то, что так сложилась ситуация, женщина не бросила любимого. Более того, когда тот предложил скрепить союз перед Богом, согласилась.

В пресс-службе областного ГУФСИН рассказали, что пара обвенчалась на территории колонии. Таинство провел священнослужитель Ростовской–на-Дону епархии иерей Роман Листровой, окормляющий осужденных учреждения.

Перед венчанием, как и полагается, Виктор и Ольга исповедовались и причастились. Затем иерей совершил таинства обручения и венчания.

Ольга и Виктор верят, что заключение брака по церковным канонам еще больше укрепит их семью и положительно повлияет на мужчину, который будет стремиться освободиться раньше срока за примерное поведение. А так из мест не столь отдаленных дожидаться мужа ей придется еще почти два года.

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