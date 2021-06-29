Кладбище черепах нашли в пруду Ростовской области

Купаться в Ивановском пруду запрещено. Фото: vk.com/vgukovo, Валерий Собянин.
В Ивановском водоеме в Гукове местные жители обнаружили кладбище мертвых черепах. Власти уже сообщили, что купаться в пруду нельзя, а на месте провели проверку сотрудники Росприроднадзора.
Сообщения о массовой гибели черепах появились в социальных сетях. Местный житель Валерий рассказал, что регулярно приходит отдохнуть возле водоема. Поскольку вода в пруду была чистой, в нем завелось много живности — рыба, черепахи, уточки. Каково же было удивление мужчины, когда 26 июня он увидел в воде возле берега десяток мертвых пресмыкающихся.
В водоеме нашли десять мертвых черепах - взрослых и детенышей. Фото: vk.com/vgukovo, Валерий Собянин.
— В субботу на Ивановском ставке у берега обнаружил труппы. Девять взрослых и одну маленькую, — рассказал Валерий.
По его словам, при этом вода в пруду прозрачная и внешне не вызывает опасений. Что могло случится с черепахами, неизвестно. Опасения и подозрения у людей вызывает расположенный поблизости городской коллектор. По словам Валерий, его люки уже давно источают неприятный запах.
В региональном правительстве Валерию сообщили, что водоем является гидротехническим сооружением. Опасности для отдыхающих он не представляет, просто потому что в нем запрещено купаться.
«КП» обратилась за комментарием в региональное Министерство природных ресурсов и экологии. Как сообщили в ведомстве, проверку на месте провел Росприроднадзор по Ростовской области и Республике Калмыкия.
— Сотрудники проверили состояние водного объекта. Вода прозрачная, запаха канализации не ощущается. Мертвых черепах они на месте не нашли, - добавил собеседник издания.
Будут ли отбираться пробы воды и проводиться анализ, пока неизвестно.