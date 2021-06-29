В Ростовской области пенсионерка варила котят, а их шкурки сушила на балконе

Волонтеры спасли из квартиры 40 котят. Фото: официальный аккаунт приюта "Святобор" в "Инстаграме"
В Шахтах Ростовской области зоозащитники разбираются в шокирующей истории, связанной с жестоким обращением с животными. По словам волонтеров, к этому делу они уже подключили и полицию.
Как рассказали сотрудники центра для бездомных животных «Святобор», местная пенсионерка собирала котят по всей округе, варила их, а шкурки убитых крох сушила на балконе.
ШОК-КОНТЕНТ
Первой тревогу забила жительница многоэтажки. Женщина давно замечала, что из соседней квартиры исходит зловоние. А с наступлением жары запах стал просто невыносимым. Шахтинка пришла к соседке, из чьего жилища доносился «аромат», чтобы высказать той недовольство.
Но, оказавшись в чужой квартире, женщина просто онемела. То, что она увидела в квартире старушки, иначе, как шок-контентом, не назовешь.
Прихожая, кухня, балкон были усыпаны мертвыми котятами. Испуганная соседка выскочила из «нехорошей квартиры» как ошпаренная.
Она сразу же начала звонить волонтерам, а те, в свою очередь, выехали по указанному адресу. Как рассказали зоозащитники, там творился настоящий ад.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ПРИВИВКИ
- В квартире убивали и варили в кастрюле котят и щенков, затем сушили их шкурки на балконе. Трупики бедолаг лежали по всей квартире, ими же был забит холодильник и морозильная камера,- рассказали волонтеры.
Также они написали заявление в полицию.
По словам активистов, из жилища они забрали 40 живых котят, двое из которых умерли в приюте от истощения практически сразу после спасения из живодерского логова.
Как рассказали в пресс-службе управления ветеринарии по Ростовской области, специалисты выехали на место и провели дезинфекцию подъезда, где содержались кошки.
В ближайшее время ветврачи проведут поквартирный обход жителей и вакцинацию против бешенства собак и кошек, проживающих в доме. Котят, которых забрали из квартиры, по достижению двухмесячного возраста также привьют против бешенства.
Также сейчас по данному факту проверку проводит полиция. В отношении женщины могут возбудить уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, предусматривает до трех лет лишения свободы.
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