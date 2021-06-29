Для предпринимателей с аксайских рынков до декабря создадут более тысячи торговых мест

Новые торговые места развернут в Ростовской области в три этапа. Фото: Александр РОГОЗА

В Ростовской области продолжается обсуждение ситуации с аксайскими рынками. 29 июня было озвучено, что уже могут предложить предпринимателям и как планируют дальше решать проблему.

Чтобы решить проблему, в Ростовской области планируют создать дополнительные торговые места. Уже разработана соответствующая дорожная карта. Всего планируется построить четыре торговых комплекса. Их проекты уже включены в перечень инвестиционных губернаторских проектов.

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ?

Напомним, в конце апреля работу приостановили пять торговых площадок: «Атлант-сити», «Атлант-юг», «Алмаз», «Строительный» и «Овощной». Сотни предпринимателей и их сотрудников остались без работы.

Как рассказала директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова, сразу после случившегося для предпринимателей организовали «горячую линию» и антикризисные группы. 30 апреля для сотрудников рынка «Овощной» создали временную торговую площадку в Ростове-на-Дону, возле старого аэропорта — на 1 420 торговых мест. А остальным предложили площадки в других районах. Сформирован перечень из 7,2 тысячи торговых мест.

— Информация об альтернативных торговых местах размещена в свободном доступе. На сегодня уже более 500 торговых мест занято предпринимателями, которые перенесли свою деятельность с площадок Аксайского района, — пояснила Ирина Вячеславовна.

Пострадавшим предпринимателям также предложили льготные займы. А для тех, кто лишился работы, организовали консультационный пункт службы занятости. Он начал принимать посетителей с 25 июня.

КОГДА ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ МЕСТА

В соответствии с дорожной картой, новые торговые места будут создавать в три этапа. На первом - планируют развернуть 1 180 торговых мест площадью 154 тысячи квадратных метров. Эти места должны появиться до 1 декабря.

Реализация двух других этапов будет проходить уже в следующем 2022 году.

— До 30 июня будущего года мы планируем создать 2 600 торговых мест площадью 377 тысяч квадратных метров. До 31 декабря 2022 — 3 900 торговых мест площадью 348 тысяч квадратных метров, — прокомментировала глава департамента потребительского рынка Ростовской области.

Известно, что предпринимателям помогут демонтировать павильоны и перенести их на новые площадки. Прорабатывается также вопрос введения налоговых каникул для пострадавших бизнесменов.