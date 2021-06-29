Куда сходить в Ростове-на-Дону в июле 2021: публикуем программу мероприятий на месяц

Рассказываем, куда можно сходить с 1 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Куда сходить в Ростове-на-Дону в июле 2021 — подборка для тех, кто проводит лето в городе. Рассказываем, какие мероприятия нужно посетить в донской столице в этом месяце.

СПЕКТАКЛИ

Ростовские театры не спешат закрывать сезон. Так, в первой половине июля в театре Горького пройдет 17 спектаклей: 1 июля — «Зануда»; 2 июля — «Ребенок напрокат», «Авантюрная история по-женски»; 3 июля — «Иван-Царевич и Серый Волк», «Безумный день, или Женитьба Фигаро»; 4 июля — «Люкс №13»; 6 июля — «Счастливый номер (Подыскиваю жену. Недорого)»; 7 июля — «Вышел ангел из тумана...»; 8 июля — «Вышел ангел из тумана...»; 9 июля — «Собака на сене»; 10 июля — «Примадонны», «Последний пылкий влюбленный», «Приключения Емели, или По щучьему велению»; 11 июля — «Тихий Дон»; 13 июля — «Романтический возраст», 14 июля — «Знойные мамочки», 15 июля «Приличные девушки».

В начале июля представления пройдут в «Академическом молодежном театре».

2 июля — «И вот однажды..., или Все мальчишки - дураки!», «Лёгкое дыхание» (премьера);

3 июля — «Приключения Дюймовочки», «Господин Ибрагим»;

4 июля — «Кентервильское привидение», «Коварство и любовь» (премьера)

ВЫСТАВКИ

Ростовский областной музей изобразительных искусств

До 20 июля действует выставка «Из Марьино во Францию». Экспозиция включает около 70 этюдов и картин, созданных в пейзажном парке Марьино и в предместьях Франции. Авторы — молодые художники, работающие в реалистической традиции.

До 19 июля можно посетить выставку «Магия акварели - плоскость и пространство». Это произведения мастеров графики и живописцев: Александра Герасимова, Георгия Рейнера, Елены Козловой и других.

Музей «Россия — моя история»

В начале июля по вечерам в музее планируются бесплатные экскурсии. За вход в экспозицию придется заплатить, зато можно сэкономить. С 1 по 4 июля посетителям предлагают следующие темы:

1 июля, 18:00 – «Русско-турецкие войны»;

2 июля, 18:00 – «Крым и Россия»;

3 июля, 17:00 — «Казань брал, Астрахань брал…» (о правлении Ивана IV Грозного)

4 июля, 17:00 – «От воли до служебной доли: донские казаки на службе Царю и Отечеству» (об истории донских казаков)

В Ростовском областном музее краеведения сейчас проходит выставка «Ван Гог и Гоген». Это экспозиция репродукций известных художников. Посетить ее можно ежедневно кроме понедельника — с 10:00 до 17:30.