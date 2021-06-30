«А с чем пирожки-то?»: варившая котят и сушившая их шкурки на балконе женщина торговала на местном рынке

Несколько десятков котят нашли в квартире живыми. Фото: официальный аккаунт приюта для безнадзорных животных "Святобор" в инстаграме

Громкий скандал произошел в Ростовской области. Там в одной из хрущевок двухкомнатная квартира была завалена котятами. Тушки лежали на полу во всех комнатах. Ими же был забиты и холодильник, и морозильная камера. На плите кипела кастрюля с мясом котят, а на балконе на веревке сушились их шкурки.

«Нехорошую квартиру» обнаружили после того, как на лестничной клетке из-за жары начался невыносимый запах. Соседи забили тревогу: вызвали полицию и зоозащитников.

Как рассказала «КП-Ростов-на-Дону» руководитель приюта для безнадзорных животных «Святобор» Ольга Мосиюк, во всем этом ужасе хозяйки жилища, – мать и дочь, чувствовали себя вполне комфортно. 32-летнюю женщину и 64-летнюю пенсионерку не смущало ничего.

Вначале правоохранители и волонтеры решили, что у дончанок есть некоторые отклонения. Если по дочери доскональных данных нет, то по поводу пенсионерки специалисты свой вердикт уже вынесли.

- Ее отпустили из больницы, так как она оказалось психически здоровой, - одновременно удивляется и негодует Ольга Мосиюк.

«ОНИ РАЗУЧИЛИСЬ ЕСТЬ»

Надо сказать, что в квартире находились и живые котята. Волонтерам удалось вынестиоколо 40 пушистых комочков. Все они были крайне истощены и обезвожены. Зоозащитники предполагают, что малыши так долго сидели без еды и воды, что, в прямом смысле, разучились есть.

- Совсем крошечные, некоторым всего месяц отроду, - продолжает Ольга Мосиюк. - Боюсь, не выживут. Они просто не понимают, как кушать. Вы бы видели, как накинулись на воду! Многие просто забирались в тарелочки с водой, сидели в них и пили одновременно.

Но кормить животных волонтеры начали не сразу. Вначале им давали травяные отвары, кому-то делали инъекции с аминокислотами для лежачих больных.

- В квартире также нашли взрослого рыжего кота. Когда я везла его домой, у животного был обреченный взгляд, – продолжает волонтер. - Он не двигался и не смотрел с любопытством по сторонам. А первые два дня не мог ходить от слабости: лежал пластом около миски с водой. А когда немного окреп, я дала ему паштет. Кот вначале минуту смотрел на него, словно не понимая: это все – ему?! А потом как накинулся на еду!

ПОМОЩЬ СО ВСЕГО МИРА

Так как спасенным крохам нужны лекарства и еда, зоозащитники обратились за помощью к подписчикам в своих группах в соцсетях. И люди откликнулись.

Кто-то перевел 50 рублей, кто-то – 500. Были переводы и в пять, и в шесть, и в девять тысяч рублей!

Причем, ситуация не оставила равнодушными не только дончан, но и жителей других регионов, переводы были даже из США.

- Одна женщина из Лос-Анджелеса перевела 200 долларов, - рассказывает волонтер.

СПОСОБ ЗАРАБОТКА?

Волонтеры пытаются понять, для чего мать и дочь складировали дома тушки животных. И даже провели свое небольшое расследование. Так, после того, как они разместили в инстаграме информацию о случившемся, в директ посыпались сообщения от тех, кто каким-то образом оказался знаком с жильцами "нехорошей квартиры"

- У одной девочки понесла кошка, - говорит Ольга. - Она хотела пристроить котят в добрые руки. В городе, действительно, существует такая практика – животных отдают людям, которые потом стоят с ними на улице и ищут хозяев. За эту услугу по пристрою платят. Так вот, знакомая девочка недавно принесла той самой матери и дочки своих котят, отдав за пристрой почти полторы тысячи рублей.

При этом, как подозревают волонтеры, женщины просто избавились от пушистых крох, а деньги оставили себе. По их мнению, этот случай вряд ли был не единичным.

А еще мать и дочь часто видели на местном рынке.

- Женщины торговали сдобой с мясом собственного изготовления, - пишет одна из подписчиц. - Вот и интересно: «А с чем пирожки-то?»