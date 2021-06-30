Новости Ростова-на-Дону на 30 июня 2021: бизнесмена арестовали по подозрению в госизмене

Предпринимателя заключили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новости Ростова-на-Дону на 30 июня 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию о главных событиях города и области.

Ростовского бизнесмена заключили под стражу по подозрению в госизмене. Следствие считает, что предприниматель получил результаты научных работ о создании программно-аппаратного комплекса. Использовать этот комплекс планировалось в интересах российского ведомства. В итоге мужчина организовал серийное производство и продавал его.

Перенесен демонтаж колеса обозрения в парке Горького. Теперь убрать аттракцион планируется в 2022 — 2024 годах, во время работ по благоустройству.

Покинул пост главный врач поликлиники № 1 Борис Тер-Григорьянц. Заявление об увольнении по собственному желанию он написал после обысков в медучреждении. Напомним, на днях полицейские задержали продавца поддельных сертификатов о вакцинации. При этом данные о прививки передали в порт госуслуг из этой поликлиники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Учредителя ростовской фирмы подозревают в государственной измене

В настоящее время он заключен под стражу. (Подробности)

В Ростове покинул свой пост главврач поликлиники №1

Его заподозрили в продаже поддельных сертификатов о продаже сертификатов от COVID-19. (Подробности)