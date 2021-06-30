Погода в Ростове-на-Дону на 30 июня 2021: какой будет середина недели

Температура составит +28 - +30 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Ростове-на-Дону на 30 июня 2021 — прогноз гидрометцентра. Рассказываем, какой будет среда в донской столице.

Ночью осадков не будет, днем пройдет небольшой дождь с грозой. Ветер юго-западный и западный — до 5 — 10 метров в секунду. При грозе порывы могли усиливаться до 15 — 17 метров в секунду. На термометре будет плюс 28 — 30 градусов.

В других городах и районах также пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду. Днем порывы могут достигать 12 — 14 метров в секунду, при грозе — до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 25 — 30 градусов, по востоку — до плюс 34 градусов.