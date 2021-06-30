Дружбу лемуров и черепах в Ростове сняли на видео

Лемуры и черепашки стали крепкими друзьями. Фото: пресс-служба ростовского зоопарка

В донском зоосаде что ни день, то новое приятное событие. Так, очаровательные и смешные лемуры подружились с черепахами! Такой неожиданный поворот событий произошел после того, как млекопитающих поселили в одном вольере с пресмыкающимися.

Как рассказали зоологи, в домике у животных все оборудовано для веселой жизни.

- Новый летний вольер с прекрасной обогащенной средой - игрушками, канатами, деревянными сооружениями для лазанья, водоемом и зеленым газоном , - рассказали о жилище специалисты.

Представители Мадагаскара не скучают, изучая конструкции. А еще львиную долю их внимания занимают черепахи! А их в вольере целых восемь. Это шпороносные черепахи, чьи клички - Чип и Дейла, а еще лучистая черепаха и пять средиземноморских.

Более того, лемуры не только наблюдают за своими неповоротливыми соседями, но и дружат с ними! Млекопитающие стараются всегда подойти к черепашкам поближе, дотронуться до панциря. Последним, судя по всему, такое приятельство нравится, однако особых эмоций черепашки не проявляют, что видно по видео, которое сняли зоологи.

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