Дружбу лемуров и черепах в Ростове сняли на видео

Лемуры и черепашки стали крепкими друзьями. Фото: пресс-служба ростовского зоопарка
В донском зоосаде что ни день, то новое приятное событие. Так, очаровательные и смешные лемуры подружились с черепахами! Такой неожиданный поворот событий произошел после того, как млекопитающих поселили в одном вольере с пресмыкающимися.
Как рассказали зоологи, в домике у животных все оборудовано для веселой жизни.
- Новый летний вольер с прекрасной обогащенной средой - игрушками, канатами, деревянными сооружениями для лазанья, водоемом и зеленым газоном , - рассказали о жилище специалисты.
Представители Мадагаскара не скучают, изучая конструкции. А еще львиную долю их внимания занимают черепахи! А их в вольере целых восемь. Это шпороносные черепахи, чьи клички - Чип и Дейла, а еще лучистая черепаха и пять средиземноморских.
Более того, лемуры не только наблюдают за своими неповоротливыми соседями, но и дружат с ними! Млекопитающие стараются всегда подойти к черепашкам поближе, дотронуться до панциря. Последним, судя по всему, такое приятельство нравится, однако особых эмоций черепашки не проявляют, что видно по видео, которое сняли зоологи.
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