Где построят торговые площадки взамен закрытых аксайских рынков: публикуем адреса и маршруты

Совет по инвестициям одобрил четыре проекта.
Фото: Александр РОГОЗА
В Ростовской области совет по инвестициям одобрил четыре проекта по строительству торговых площадей. Часть планируемых здесь мест предложат предпринимателям с закрытых аксайских рынков. Рассказываем, где планируют новые площадки и как до них добраться из Ростова-на-Дону.
Ранее все торговые площадки находились в Аксайском районе, недалеко от Ростова. Согласно сервису «Яндекс.Карты», добраться до ТК «Атлант-сити» и «Атлант-Юг» можно почти за полчаса на автомобиле, за час — на общественном транспорте. Дорога до «Алмаза» займет около 20 минут на машине, час — на автобусе.
До торговых комплексов в Аксайском районе можно было добраться за полчаса.
«АГРО-МОЛЛ»
Срок реализации: до 1 декабря 2021
Распределительный центр «Агро Молл» построят в хуторе Ленина в Аксайском районе. Здесь планируют создать более 53 тысяч квадратных метров торговых площадей, 34 — складских.
От Ростова до хутора Ленина — 31 километр. На автомобиле можно добраться за 35 минут. От пригородного железнодорожного вокзала до хутора ходит автобус № 235. Правда на дорогу в этом случае уйдет как минимум полтора часа.
"Агро-молл" будет находиться в хуторе Ленина.
«ЮЖНЫЙ»
Срок реализации: полное завершение намечено на 2024
Оптово-розничный комплекс «Южный» будет располагаться в Батайске и Азовском районе. Торговые места площадью 200 квадратных метров будут использовать для продажи продуктов и непродовольственных товаров. Здесь также появится многофункциональная зона придорожного сервиса — с АЗС, гостиницей, автостоянкой и фуд-кортами.
Расстояние от Ростова-на-Дону до Батайска составляет 11 километров. Время в пути на машине — около 23 минут. До Батайска ходят автобусы № 211 и 214, которые ходят от улицы Станиславского. На дорогу уйдет 49 минут.
"Южный" построят в Батайске.
«ДОНСКОЙ БАЗАР»
Срок реализации: поэтапно — с 2021 по 2023 годы
Оптово-розничный комплекс появится в поселке Койсуг в Азовском районе. На площади 80 тысяч квадратных метров появятся продовольственные и непродовольственные торговые объекты.
Поселок Койсуг находится в 17 километрах от донской столицы. Автомобилисты потратят на дорогу 30 минут. От остановки на Станиславского до Койсуга ходит автобус № 211, с Главного автовокзала — автобус № 212. Время в пути — чуть больше часа.
В поселке Койсуг планируют построить ТК "Донской базар".
ПРОДОВОЛЬСТВЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Срок реализации: 2021 — 2023
Площади для оптово-розничной торговли составят 280 квадратных метров. Известно лишь, что комплекс будет располагаться в Аксайском районе.
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