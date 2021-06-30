Где построят торговые площадки взамен закрытых аксайских рынков: публикуем адреса и маршруты

Совет по инвестициям одобрил четыре проекта. Фото: Александр РОГОЗА

В Ростовской области совет по инвестициям одобрил четыре проекта по строительству торговых площадей. Часть планируемых здесь мест предложат предпринимателям с закрытых аксайских рынков. Рассказываем, где планируют новые площадки и как до них добраться из Ростова-на-Дону.

Ранее все торговые площадки находились в Аксайском районе, недалеко от Ростова. Согласно сервису «Яндекс.Карты», добраться до ТК «Атлант-сити» и «Атлант-Юг» можно почти за полчаса на автомобиле, за час — на общественном транспорте. Дорога до «Алмаза» займет около 20 минут на машине, час — на автобусе.

До торговых комплексов в Аксайском районе можно было добраться за полчаса.

«АГРО-МОЛЛ»

Срок реализации: до 1 декабря 2021

Распределительный центр «Агро Молл» построят в хуторе Ленина в Аксайском районе. Здесь планируют создать более 53 тысяч квадратных метров торговых площадей, 34 — складских.

От Ростова до хутора Ленина — 31 километр. На автомобиле можно добраться за 35 минут. От пригородного железнодорожного вокзала до хутора ходит автобус № 235. Правда на дорогу в этом случае уйдет как минимум полтора часа.

"Агро-молл" будет находиться в хуторе Ленина.

«ЮЖНЫЙ»

Срок реализации: полное завершение намечено на 2024

Оптово-розничный комплекс «Южный» будет располагаться в Батайске и Азовском районе. Торговые места площадью 200 квадратных метров будут использовать для продажи продуктов и непродовольственных товаров. Здесь также появится многофункциональная зона придорожного сервиса — с АЗС, гостиницей, автостоянкой и фуд-кортами.

Расстояние от Ростова-на-Дону до Батайска составляет 11 километров. Время в пути на машине — около 23 минут. До Батайска ходят автобусы № 211 и 214, которые ходят от улицы Станиславского. На дорогу уйдет 49 минут.

"Южный" построят в Батайске.

«ДОНСКОЙ БАЗАР»

Срок реализации: поэтапно — с 2021 по 2023 годы

Оптово-розничный комплекс появится в поселке Койсуг в Азовском районе. На площади 80 тысяч квадратных метров появятся продовольственные и непродовольственные торговые объекты.

Поселок Койсуг находится в 17 километрах от донской столицы. Автомобилисты потратят на дорогу 30 минут. От остановки на Станиславского до Койсуга ходит автобус № 211, с Главного автовокзала — автобус № 212. Время в пути — чуть больше часа.

В поселке Койсуг планируют построить ТК "Донской базар".

ПРОДОВОЛЬСТВЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Срок реализации: 2021 — 2023

Площади для оптово-розничной торговли составят 280 квадратных метров. Известно лишь, что комплекс будет располагаться в Аксайском районе.

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