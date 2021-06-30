Ростовская область выполняет все обязательства: парламентарии обсудили помощь пациентам с орфанными заболеваниями

Депутаты Законодательного Собрания провели круглый стол, на котором обсудили тему организации медицинской помощи пациентам с орфанными заболеваниям. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону депутаты областного Законодательного собрания инициировали и провели круглый стол на тему организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями. Кроме донских экспертов, в мероприятии участвовали представители власти Крыма. К круглому столу они подключились по видео-конференц-связи.

Модератор встречи, первый заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области – председатель комитета по социальной политике и здравоохранению, депутат Сергей Михалев сказал, что за последние годы в вопросе лекарственного обеспечения больных с редкими заболеваниями и Ростовская область, и Российская Федерация в целом сильно продвинулись.

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ

Так, на сегодняшний день на Дону лекарственными препаратами, централизованно закупаемыми Минздравом Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, обеспечены 70 пациентов, страдающих орфанными заболеваниями. По состоянию на 1 июня на эти нужды направили почти 60 миллионов рублей.

Также пациенты, страдающие орфанными заболеваниями, обеспечиваются лекарствами и специализированными продуктами лечебного питания по льготным рецептам за счет средств областного бюджета. На эти цели в 2021 году предусмотрено 211,1 миллиона рублей. Причем в связи с увеличением количества пациентов с орфанными заболеваниями из резервного фонда правительства Ростовской области дополнительно выделено почти 70 миллионов рублей.

Большой вклад для людей с редкими заболеваниями вносит фонд «Круг добра». Инициативу по его созданию проявил президент.

- Благотворительному фонду будет даваться и определенное финансирование за счет 15 процентов налогов от доходов свыше пяти миллионов рублей, - отметил Сергей Михалев. – При этом «Круг добра» постоянно забирает на финансирование пациентов из регионов.

Так, для обеспечения 68 пациентов дорогостоящими препаратами региональный минздрав направил в фонд «Круг добра» соответствующие заявки.

- Существует перечень заболеваний, лечение которых берет на себя федеральный бюджет, а также тех заболеваний, лечение которых осуществляется за счет средств регионального бюджета. Ростовская область полностью выполняет свои обязательства. Сегодня нет проблем ни по обращениям граждан, ни по сообщениям в средствах массовой информации, ни по заявлениям представителей минздрава, благотворительных или общественных организаций. Нет таких проблем, которые были еще несколько лет назад. Мы часто видим распоряжения губернатора о выделении средств на лечение пациентов, страдающих орфанными заболеваниями, и сумма выделяемых средств складывается в десятки миллионов рублей, - сообщил парламентарий.

МОРАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Но и проблемы в данной сфере все же имеются. И это не только финансовые моменты или трудности с кадровым обеспечением отрасли. Речь идет в том числе и о морально-этической стороне вопроса.

К примеру, пренатальный скрининг позволяет на ранних сроках беременности определить риск развития заболеваний, в том числе орфанных, но будущие матери зачастую не доверяют мнению врачей, что приводит к рождению детей с тяжелейшими формами заболеваний.

- И эта проблема беспокоит и врачей, и, в общем-то, весь мир. Есть научные разработки на этот счет. Во время подготовки круглого стола мы познакомились с ними, - рассказал парламентарий.

По итогам заседания круглого стола эксперты составят перечень рекомендаций, которые направят во все структуры и ведомства, задействованные в организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями.

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