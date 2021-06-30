Как заработать дополнительные баллы при поступлении в вуз, рассказали представители университетов Ростова

Начинается приемная кампания в вузах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Испытание единым государственным экзаменом прошли уже практически все донские выпускники — остались только резервные дни сдачи ЕГЭ. Это значит, пора подавать документы в вузы, и начнется новый марафон — вступительная кампания.

Эксперты в образовании отмечают, что в этом году бюджетных мест в донских вузах стало больше. А статистика последних лет показывает, что шансы бесплатно получить высшее образование есть у тех школьников, которые сдали каждый предмет в среднем не меньше, чем на 70 баллов. Но в этом году порог может подрасти — ЕГЭ-2021 выпускники сдали лучше своих предшественников.

НОВЫЕ ПРАВИЛА

- В этом году более 4,5 тысячи выпускников приняли участие в итоговой аттестации, - сообщила начальник Управления образования Ростова-на-Дону Виктория Чернышова. - Первичные результаты говорят о том, что результаты у школьников улучшились по целому ряду предметов.

Чтобы уравнять конкуренцию между «высокобальниками» и другими абитуриентами, некоторые ростовские вузы с этого года ввели вариант ЕГЭ по выбору. Если раньше для поступления на конкретную специальность в вузе требовали сдавать, например, русский, математику и физику, то теперь можно физику заменить на информатику, если этот предмет утвержден политикой университета. То есть сейчас поступающий может заявить тот предмет для конкурса, который ему больше подходит.

Также существует программа многопрофильного конкурса, когда поступающие проходят конкурс не на конкретную специальность, а на целых их пул. В этом случае распределение осуществляется по количеству баллов: те, кто набрал больше, поступают на более престижные направления, и так по порядку.

Кроме того, многие университеты вводят дополнительные испытания для поступающих. Такие экзамены можно сдать дистанционно, что упрощает задачу иногородним абитуриентам.

О тенденциях вузовского образования рассказали эксперты. Фото: СЕЛИМОВ Артур

ТОЛЬКО УЧИСЬ!

Университеты сами определяют количество дополнительных бонусов для поступления. Учитываются достижения за последние четыре года: это может быть значок ГТО, сертификаты победителей олимпиад, спортивные достижения, сочинения, публикации в научных журналах и многое другое.

Также вузы могут начислять дополнительные баллы поступающим. Министерством образования и науки РФ определено, что количество дополнительных баллов не может превышать 10 - для бакалавриата и 20 - для магистратуры.

Поскольку требования к поступающим на бюджетные места со стороны государства высокие, некоторые университеты идут навстречу абитуриентам, открывают места и оплачивают их за счет собственных средств. Если поступающий проходит на такую специальность, за него платит вуз, а студенту нужно на протяжении всего периода обучения, закрывать сессию на «хорошо» и «отлично» вовремя.

Особое внимание в этом году уделяют аспирантуре. В Ростовской области, как и по всей России, есть тенденция к популяризации и продвижению науки, поэтому бюджетных мест в этом направлении подготовки становится больше. Многие студенты, обучаясь на программах специалитета и магистратуры, могут заранее подавать документы на получение места в аспирантуре. Отбор идет жесткий, потому что это будущая научная интеллигентский страны, но шанс есть у всех и он огромный.

В регионе, как и в стране, растет спрос на научные специальности. Фото: СЕЛИМОВ Артур

ДОСЛОВНО

«Этот год особенный»

Павел МАХНО, проректор ЮФУ:

- Этот год особенный, потому что мы видим возросший спрос на естественные науки, биологию и географию. Также возросло количество желающих поступать по направлению магистратуры. Сейчас в вузе более 50% студентов обучаются на этом направлении.

«Гуманитарных стало больше»

Василий БОЕВ, проректор РИНХ:

- Спрос на многие гуманитарные специальности, повлиял на количество бюджетных мест: их стало больше, по сравнению с прошлыми годами. Пользуются популярностью экономика, юриспруденция, социология. Стране нужны квалифицированные кадры, поэтому бюджетных мест стало больше.

ЕГЭ-2021 выпускники сдали лучше своих предшественников. Фото: СЕЛИМОВ Артур

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«К этому нас не готовили!»: откровения ростовской выпускницы о сдаче ЕГЭ

11-классница рассказала, почему выпускники дремлют в аудитории, как справляться с паникой и можно ли сдать экзамены самому (подробнее)

Собрать волю в кулак и не жалеть себя: выпускницы из Ростова рассказали, как набрать 300 баллов на ЕГЭ

Одиннадцатиклассницы показали на трех экзаменах максимальный результат (подробнее)