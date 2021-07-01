Новости Ростова-на-Дону на 1 июля 2021: от Театрального спуска до набережной сделают пешеходную зону

Пешеходная зона будет объединять Театральную площадь и набережную.
Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Завершился первый этап проекта планировки Театрального спуска. По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, Театралку свяжут с набережной пешеходной зоной шириной от 40 до 60 метров. Власти рассчитывают создать здесь современную многофункциональную территорию для отдыха.
На месте бывшего мукомольного завода № 2 планируют создать индустриальное креативное пространство. Здесь будут располагаться тематические пространства, торговые места, кафе, IT-кластер, спортивные объекты и многое другое. По словам управляющего проектом Вадима Калинича, стоимость проекта составит 3,2 миллиарда рублей.
Власти отчитались о строительстве областного инфекционного центра. По словам губернатора Василия Голубева, возведение медучреждения находится на завершающей стадии. Корпуса практически готовы, ведется монтаж оборудования. Штат будущего центра укомплектован на 72%.
Реконструкцию улицы Вавилова начнут в 2022 году. Проект прошел госэкспертизу, началась процедура по оценке и выкупу объектов и земельных участков. Реконструкцию планируют начать во второй половине 2022 года, а завершить — в конце 2024.
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