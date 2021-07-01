Сотни ростовчан за неделю пожаловались на жару в автобусах

Городские маршруты проверяют 10 мониторинговых групп. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону.

В эфире программы «Городская среда» на Радио «Комсомольская правда» директор городского департамента транспорта Христофор Ермашов отвечал на неудобные вопросы. Поговорили о кондиционерах в общественном транспорте, передаче межмуниципальных маршрутов в город и масочном режиме в автобусах.

КОГДА ВКЛЮЧАТЬ КОНДИЦИОНЕР

- Христофор Юрьевич, зачитаю только один из заголовков местных СМИ: «Власти Ростова подтвердили проблему с неработающими кондиционерами в общественном транспорте». Хорошо. Подтвердили. А как быть дальше?

- Проблема действительно есть. Только за прошедшую неделю горожане пожаловались на жару в салонах автобусов более 500 раз. У нас регулярно в летнее время проводятся проверки общественного транспорта, они системные. Происходит это в утренние часы, когда автобус только выходит на линию. В случае неисправности кондиционера, мы не выпускаем подвижной состав на линию.

- Водители пассажирам по-разному объясняют причины неработающего кондиционера в салоне. А вот интересно, что они говорят проверяющим?

- Понимаю вашу иронию. Водители не очень изобретательны. Вот, например, мне лично во время утренней проверки автобуса водитель заявил, что только что у него порвался ремень кондиционера. Я ответил, что в таком случае автобус неисправен и должен быть снят с линии.

- Сняли?

- Да.

- Но тогда на линии стало меньше, как минимум, на один автобус? И люди стали дольше ждать транспорт на остановке?

- Не соглашусь с вами. У каждого предприятия в соответствии с контрактными обязательствами предусмотрено резервное количество транспортных средств, это минимум 10% от подвижного состава. Неисправное транспортное средство должно быть заменено резервным незамедлительно.

- Давайте еще раз скажем, когда кондиционер должен работать и как действовать пассажиру, если кондиционер водитель не включает даже после просьбы?

- Температура в салоне не должна быть выше 25 градусов — при среднесуточной температуре 20 градусов. Если пассажира не устраивает температура в автобусе, то он может попросить водителя включить кондиционер. Если его нет, то водитель должен открывать окна, люки и форточки. Если водитель отказывается, на него можно пожаловаться в транспортное предприятие по номеру в салоне. Другой вариант — обратиться в колл-центр Городского управления пассажирскими перевозками. Если к жалобе будет приложено фото бортового номера транспортного средства или видео диалога с водителем – это ускорит процесс разбирательства.

Если кондиционер неисправен, то по правилам автобус не должны выпускать на линию. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону.

БОЛЬШЕ СТА ПРОТОКОЛОВ НА ПАССАЖИРОВ БЕЗ МАСОК

- Министерство транспорта Ростовской области заявило о готовности передать городской администрации автобусные маршруты в «Мегу» и Аксай. Эта история длится давно. Почему город настаивает на такой передаче? Что это даст пассажирам?

- Прежде всего это было продиктовано многочисленными обращениями. Основная часть маршрутов - 85, 85а, 113, 91, 163, 164 - на 90% пролегает по территории города Ростова. И основной массой пассажиров эти маршруты воспринимаются, как муниципальные, то есть городские. А значит, ими пользуются и городские льготники: пенсионеры и обучающиеся. Они на муниципальных маршрутах имеют скиду на проезд 50%. На маршрутах, о которых мы говорим, льготы для этих категорий пассажиров не предоставляются.

Еще одна причина: у нас в городе есть ряд маршрутов, например, 13 и 29, они соединяют территорию города, которая разделена улицей Обсерваторной, находящейся на территории поселения, входящего в Аксайский район.

По закону мы не можем установить там даже остановочный комплекс. Мы обратились в министерство транспорта для согласования этого вопроса в целом, они согласились при условии, что и ряд социально важных маршрутов мы берем на себя. Среди таковых, кстати, маршрут, который соединяет Ростов-на-Дону и новое ростовское кладбище. Эта инициатива должна еще пройти согласование в Законодательном собрании.

Только на прошлой неделе составлено 113 протоколов по нарушению масочного режима.

- Я знаю, что проверки соблюдения масочного режима в автобусах продолжаются. Что они показывают?

- На маршрутах работает 10 мониторинговых групп. Постоянно фиксируем нарушения. За прошедшую неделю составлено более 113 протоколов. В соответствии с 272 постановлением, перевозка пассажиров без масок запрещена. Поэтому еще раз обращаюсь к ростовчанам: соблюдайте масочный режим, берегите свое здоровье и здоровье окружающих. И замечу, что каких-то выборочных маршрутов для проверки не существует. Они всегда разные.

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