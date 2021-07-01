«Предлагали сделать аборт»: с опухолью в животе ростовчанка выносила и родила здоровую дочь

Юлия души не чает в малышке Анфисе. Фото: пресс-служба ПЦ РО.

В Ростове-на-Дону врачи подарили пациентке счастье материнства. Они спасли не только здоровье Юлии, но и ее дочь. Врачи ПЦ РО действовали вопреки рекомендациям коллег из других клиник об аборте и удалении органа. И, в который раз оказались правы, выиграв битву за детскую жизнь.

«БОГ НАС УСЛЫШАЛ»

Юлия уже воспитывала сына, но отчаянно мечтала еще о дочке.

- С мужем молились о девочке. И Бог нас услышал, - рассказала женщина.

Юля забеременела, а УЗИ показало, что под ее сердцем бьется сердечко дочери. Радости супругов не было предела. Но на 16-ой неделе беременности на матке обнаружилось доброкачественное новообразование. И оно очень быстро росло, ставя под угрозу сразу две жизни – Юлину и малышки.

Для ростовчанки началась череда консультаций с медиками. Но все врачи настаивали на одном и том же – на прерывании беременности и на удалении органа.

- Я написала три отказных и обратилась в Перинатальный центр. У меня оказался номер акушера-гинеколога, я позвонила и рассказала свою историю. Она ответила, что решение об удалении органа очень неуместное и преждевременное. Попросила приехать со всеми документами, что я и сделала, - рассказывает ростовчанка.

Юлия тут же вызвала такси и помчалась на прием. Она не помнит, о чем думала по дороге в больницу. Единственное, что осталось в памяти, так это то, что она ревела в голос. Было очень и очень страшно. Юлия отчаянно боялась, что и в Перинатальном Центре будет такой же вердикт.

Стать мамой второй раз удалось благодаря врачам, боровшимся за сохранение беременности. Фото: пресс-служба ПЦ

«ОНА ТОГО СТОИЛА!»

Но самые худшие ожидания не подтвердились. Врачи сказали: «Будем сохранять». И начались долгих 19 недель борьбы.

- Было очень тяжело и больно. Врачи тянули время, насколько могли. А в последние две недели были такие боли, что решили – малышу пора родиться, - рассказывает Юлия. - Все произошло на сроке в 36 недель.

Малышка появилась на свет с весом 2600 граммов и была ростом 46 сантиметров. Фото: пресс-служба ПЦ

Женщина приехала на очередной прием и услышала вердикт: срочная операция. Юлия попала на операционный стол, а на свет появилась красавица Анфиса. Ее вес при рождении был 2 600 граммов, а рост - 48 сантиметров. А еще во время операции пациентке удалили миоматозный узел размером с мужской кулак. Врачи сказали, что Юля может вновь вернуться к ним снова, но уже за третьим ребенком.

- Дорогая команда ПЦ, я хочу выразить вам огромную признательность. То, что вы сделали для меня, несравнимо ни с чем! Сейчас я смотрю на доченьку и думаю – она того стоила! Стоила всех этих дней, ночей и трудностей. Моя Анфиса. Моя любовь. Спасибо вам за все! – обратилась к медикам Юлия.

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