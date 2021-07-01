Новости ФК «Ростов» из Австрии: рассказываем, что произошло с командой во время сборов

Предсезонные сборы начались 13 июня. ФК "Ростов".

Новости ФК «Ростов» в конце прошлого сезона болельщиков не радовали. Футболисты провели два провальных матча подряд — сначала с «Уралом», потом с «Краснодаром». Однако летом «желто-синие» уже начали готовиться к новым победам — на сборах в Австрии. Рассказываем о главных трансферах ФК «Ростов», успехах и планах команды.

КАК ИЗМЕНИЛСЯ «РОСТОВ»

После сезона болельщики ФК «Ростов» беспокоились из-за изменений в составе. Многочисленные трансферы привели к тому, что из команды ушли почти все звезды. Ростовчане играли нестабильно и в конце концов опустились на седьмую строчку турнирной таблицы. Повторения истории и ухода сильных игроков никто не хотел.

"Ростов" на матче с "Краснодаром". Фото: ФК "Ростов".

Главной интригой после завершения сезона был переход гамбийского нападающего Али Соу. 10 июня контракт с футболистом был все-таки подписан - эксперты оценивали покупку в три миллиона евро.

Усилили команду два защитника и нападающий. В ФК «Ростов» перешел Кирилл Боженов из «Химок», Николай Комличенко из «Динамо» и Игорь Калинин из «Урала». Больше всего ожиданий, конечно, от Комличенко. Кроме московского клуба воспитанник «Краснодара» успел поиграть в чешском клубе «Млада Болеслав». За «бело-голубых» он провел 38 матчей и забил восемь голов.

Игорь Калинин перешел из "Урала". Фото: ФК "Ростов".

КТО УШЕЛ?

Самым заметным стал уход из команды Хайтама Алеесами. Сообщество болельщиков ФК «Ростов» разделилось во мнениях. Одни сожалели, что команду покидает опытный игрок. Другие напомнили, что больших успехов норвежский защитник не показывал — в отличие, кстати, от своего земляка Матиаса Норманна.

В «Зенит» перешел Дмитрий Чистяков. Он подписал контракт с «Ростовом» летом 2019 года, провел за клуб 25 матчей и забил один год. Переход был логичным — большую часть прошлого сезона центральный защитник провел в аренде «зенитчиков».

Чистяков перешел в "Зенит". Фото: ФК "Ростов".

В аренду отдали трех игроков. Вратарь Максим Рудаков проведет сезон в ФК «Ротор», защитник Александр Смирнов — в «СКА-Хабаровск», полузащитник Александр Саплинов — в «Уфе».

КАК ПРОХОДЯТ СБОРЫ

ФК «Ростов» начал сборы в Австрии 13 июня. Больших успехов в товарищеских матчах «желто-синие» пока не показали.

24 июня ростовчане встретились с венгерским «Фехерваром». Уже к пятой минуте первый состав пропустил два мяча. Однако позже «желто-синим» удалось сравнять счет. На 30-й минуте, в первом тайме, забил Павел Мамаев, а во втором — Кирилл Фольмер.

Матч "Ростов" - "Динамо-Загреб". Фото: ФК "Ростов".

Второй товарищеский матч с «Динамо-Загреб» завершился поражением «Ростова». И опять в первой половине матча ростовчане не сразу включились в игру. Хорватский клуб выполнил несколько быстрых атак и забил два мяча. Во втором тайме ФК «Ростов» начал создавать опасные моменты, но отыграться не смог. Единственный мяч забил Кенто Хашимото с подачи Сухомлинова.

Первая половина сборов подходит к концу. Завершающий матч «Ростов» проведет вечером 1 июля. На этот раз подопечные Валерия Карпина встретятся с словенским клубом «Мура».

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