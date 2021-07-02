Новости Ростова-на-Дону на 2 июля 2021: молодая семья с ребенком погибла в ДТП

Автомобили столкнулись на трассе в Сальском районе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 2 июля 2021: что случилось за сутки. «КП-Ростов» собрали информацию обо всех главных событиях города и области.

На трассе Котельниково-Песчанокопское в Сальском районе произошла авария с пятью погибшими. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo нарушил правила обгона и врезался во встречный «ГАЗ». В результате погибли водитель иномарки и его пассажиры — его жена и четырехлетняя дочь. Скончались водитель и пассажир «ГАЗа».

Региональный Роспотребнадзор попросил власти ужесточить ограничения по коронавирусу. В частности, предлагается приостановить работу некоторых заведений и пускать на стадион только вакцинированных или имеющих отрицательный тест. Ранее мы публиковали полный список предложений ведомства.

В Ростове осудили девять участников преступного сообщества. Суд установил, что они обещали возвести дома в Ростове и Краснодаре. Их клиенты вложили деньги в строящееся жилье, однако в итоге остались ни с чем. Мошенники получили разные сроки — от 3 до 10 лет лишения свободы.

Путепровод на улице Малиновского готов уже более чем на 60%. Как рассказал глава администрации Алексей Логвиненко, сейчас ведется подготовка к устройству монолитной железобетонной плиты. Параллельно рабочие обустраивают подъездные пути. По словам Логвиненко, «полностью асфальтовые работы будут завершены в октябре».