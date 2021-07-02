Погода в Ростове-на-Дону на 2 июля 2021: каким будет конец недели

Температура составит +32 - +34 градуса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 2 июля 2021 — прогноз от донских синоптиков. Рассказываем, каким будет последний будний день.

Температура воздуха составит плюс 32 — 34 градуса. Осадков не ожидается. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду. Синоптики предупредили о высокой пожароопасности — четвертый класс.

Ночью по Ростовской области серьезных осадков не предвидится, а вот днем пройдет небольшой дождь. Ветер западный и северо-западный — 5 — 10 метров в секунду, при грозе порывы могут усилиться до 16 метров в секунду. На термометре будет плюс 28 — 33 градуса