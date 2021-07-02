Силовики проводят обыски у директора департамента потребительского рынка Ростовской области

Оперативники устроили обыски из-за дела по аксайским рынкам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону в пятницу, второго июля, силовики устроили обыски в доме и в рабочем кабинете директора департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника издания, руководитель департамента не является фигурантом уголовного дела.

- Обыски проходят в рамках ранее возбужденных уголовных дел в отношении главы Аксайского района, подозреваемого в махинациях с земельными участками сельскохозяйственного назначения, которые, по версии следствия, отошли под рынки, - пояснил источник издания.

Напомним, ранее «КП-Ростов» писала о том, что из-за уголовного делопроизводства были закрыты рынки под Ростовом. Тысячи человек остались без работы. При этом ситуацию с закрытием рынков в Аксайском районе взял на контроль полпред Президента в ЮФО Владимир Устинов. Он поручил всем заинтересованным ведомствам проработать четкий алгоритм решения проблемы с конкретно оговоренными сроками по каждому этапу выхода их сложившейся ситуации. И на уровне правительства региона была разработана «дорожная карта», в соответствии с которой будут созданы торговые места.

Известно, что Ирина Теларова родилась в городе Сальске. С 2007 года Ирина Вячеславовна работала на различных должностях в министерстве экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей региона, департаменте потребительского рынка. Занимала пост заместителя директора департамента потребительского рынка региона. 24 марта 2015 года Ирина Вячеславовна назначена директором Департамента потребительского рынка Ростовской области.

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