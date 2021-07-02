Погода на выходные 3 и 4 июля 2021 года в Ростове-на-Дону: сначала ливни с градом, потом жара до +40

В Ростове снова ожидаются дожди и жара. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода на выходные 3 и 4 июля 2021 года в Ростове-на-Дону будет непостоянной. В город придут долгожданные осадки, однако продлятся они не недолго. Публикуем прогноз донских синоптиков.

3 июня на термометре будет плюс 33 — 35 градусов. Во второй половине дня и вечером пройдет дождь с грозой. Скорость ветра — 3 — 8 метров в секунду, при грозе — до 15 — 18 метров в секунду.

В отдельных районах Ростовской области в этот день пройдут ливни с грозой и градом. Ветер может усилиться до 20 — 24 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 29 — 34 градуса.

4 июня в Ростове ожидается до плюс 33 — 35 градусов. Днем синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Ветер северо-восточный и восточный — до 5 — 10 метров в секунду. Возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду. При грозе — до 15 — 18 метров в секунду.

По Ростовской области пройдут небольшие дожди. В отдельных районах снова ожидаются ливни и шквалистое усиление ветра до 20 — 24 метров в секунду. На термометре будет плюс 28 — 33 градуса. А по югу и востоку — до плюс 38.