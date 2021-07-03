Новости Ростова-на-Дону на 3 июля 2021: обыски прошли у директора департамента потребительского рынка

Рассказываем, что случилось в Ростовской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новости Ростова-на-Дону на 3 июля 2021 — подборка от «КП». Рассказываем, что важного случилось за сутки в городе и области.

У директора департамента потребительского рынка силовики устроили обыски дома и на рабочем месте. По данным источника «КП-Ростов», Ирина Теларова не является фигурантом уголовного дела. Обыски связаны с ранее возбужденными уголовными делами в отношении главы Аксайского района. Напомним, его подозревают в махинациях с землей. Следствие считает, что участки незаконно отвели под строительство аксайских рынков.

Обязательная вакцинация начала действовать для отдельных категорий граждан. Речь идет о сотрудниках сфер, в которых наиболее велик риск распространения инфекции. Ранее мы подробно писали о том, кому и когда нужно сделать прививку.

Главного бухгалтера МФЦ подозревают в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, сотрудница начислила себе более 530 тысяч рублей. Так, с 2019 по 2021 она якобы исправляла платежные документы и получала повышенную зарплату. Дело в отношении бухгалтера уже передано в суд.

В СИЗО Таганрга скончался заключенный. По данным пресс-службы регионального ГУФСИН, мужчину обнаружили сотрудники учреждения. Они вызвали на место фельдшера, но он лишь констатировал смерть заключенного. Теперь причины трагедии будут выяснять правоохранители.

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