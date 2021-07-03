Ростов или Краснодар: где более дерзкие водители на Юге России, рассказали в донском ГИБДД

Историю любви и разделения должностных обязанностей в ГИБДД донские госавтоинспекторы показали в забавном ролике. Фото: сайт УГИБДД по Ростовской области

Вы только представьте: 313 легковых автомобилей приходится на 1000 жителей России! А что творилось бы на дорогах без сотрудников ГИБДД, лучше не представлять. 3 июля они отмечают 85-летие Госавтоинспекции, организованной в 1936 году.

О своей службе в УГИБДД по Ростовской области рассказали с юмором в видеоролике, который вы видите на этой странице. А кого стоит опасаться на дорогах региона летом, и чем отличаются ростовские водители от краснодарских глазами правоохранителей, «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в донской госавтоинспекции.

ПОЕХАЛ, УСНУЛ - В КЮВЕТ

В ДТП на территории донского региона попадает много транзитного транспорта. Те же отпускники мчат на море без сна и отдыха, и нередко это заканчивается авариями с последствиями от царапин до летального исхода. Госавтоинспекторы одним им известным чутьем распознают таких в потоке машин, останавливают на обочине, ведут беседы, раздают листовки, но не всегда к ним прислушиваются. Некоторые бодрятся запрещенными веществами.

- Водителей, едущих транзитом, в алкогольном опьянении в этом году наши инспекторы не встречали, зато были случаи, когда водители оказывались под действием наркотиков. Последнее задержание было на посту Аюта, где был изъято четыре килограмма наркотических веществ, - рассказывает начальник УГИБДД по Ростовской области Олег Багун. - С началом курортного сезона количество таких нарушителей увеличилось.

В сезон отпусков на дорогах чаще попадаются невыспавшиеся отпускники и даже водители под запрещенными веществами. Фото: сайт УГИБДД по Ростовской области

БОЛЬШЕ ПОСТОВ И СТОРИЗ, РЕБЯТА!

В соцсетях часто размещают фотографии и видео с нарушениями правил дорожного движения. Для правоохранителей это просто палочка-выручалочка в дополнение к их жезлу. Фото или ролик в соцсети становится основой для проверки, и виновников привлекают к административной ответственности.

- Спасибо гражданам, которым не безразлично то, что творится вокруг! - благодарит полковник полиции и тех, кто в возмущении выкладывает ролики в интернет, и тех, кто хвалится на весь мир своими похождениями на дороге, - исход один.

Если источник видео о пренебрежении ПДД все-таки молодая аудитория, то нарушителей достаточно в любой возрастной категории водителей.

- Это зависит не от возраста, - объясняет Олег Николаевич. - Иногда люди с большим стажем вождения допускают нарушения правил. А в большинстве нарушают молодые люди, но не все.

Кто важнее: инспектор на дороге или тот, который занимается пропагандой, - выясняли в видеоролике, который подготовили в УГИБДД региона. Фото: скриншот из видео.

ТАК РОСТОВ ИЛИ КРАСНОДАР?

Ну и самый главный вопрос, который мучает весь юг страны: есть ли какое-то отличие между краснодарскими водителями и ростовскими?

- В Ростове-на-Дону водители уступают друг другу, а в Краснодаре — нет, - называет Олег Багун главное отличие. - Но в большинстве своем водители и там, и там вежливы друг к другу и соблюдают правила дорожного движения.

Вот вам и знаменитый дерзкий «ростовский стиль» вождения! Его нередко чувствуют и пассажиры легковых автомобилей, и часто — маршруток. Но, к счастью, пыл резвых водителей есть кому остудить вот уже 85 лет.

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