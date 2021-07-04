Новости Ростова-на-Дону на 4 июля 2021: двое детей задохнулись в автомобиле

Что случилось в Ростове и Ростовской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 4 июля 2021 — публикуем подборку главных событий. «КП» рассказывает, что случилось за сутки в городе и области.

В поселке Глубокий Каменского района двое детей задохнулись в закрытом автомобиле. Трехлетняя и годовалая девочки играли во дворе и пропали из поля зрения взрослых. Когда самостоятельно найти детей не получилось, близкие вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники обнаружили тела девочек в закрытой машине. По предварительным данным, они не смогли выбраться из салона и задохнулись.

16-летний подросток из Каменска-Шахтинского устроил смертельное ДТП. По версии следствия, юноша сел за руль в нетрезвом состоянии. Он не справился с управлением и врезался в дерево. Два пассажира 16 и 19 лет скончались на месте происшествия. Самого автомобилиста госпитализировали.

Администрация выставила на торги трехэтажный дом с участком. Согласно документам, объект расположен на улице Западной, 107/1, его площадь — 609 квадратных метров. На аукцион он выставлен за 722,9 тысячи рублей.

На следующей неделе сотни домов в Ростове останутся без света. Отключения электричества пройдут в Ленинском, Пролетарском, Железнодорожном и других районах. Полный список адресов можно посмотреть на сайте «Донэнерго».

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