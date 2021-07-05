Погода в Ростове-на-Дону на 4 июля 2021: каким будет воскресенье

Температура может составить +34 градуса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону на 4 июля 2021 — прогноз на воскресенье. По данным синоптиков, день будет дождливым, но не менее жарким.

Температура воздуха уже утром поднимется до плюс 30 градусов. После обеда жара достигнет плюс 34 градусов. Примерно в это время суток в Ростове начнется дождь, который затянется до вечера. Скорость ветра составит 4 — 9 метров в секунду. При грозе порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Небольшие дожди ожидаются и в других городах Ростовской области. В отдельных районах возможны ливни, сопровождающиеся шквалистым усилением ветра — до 20 — 24 метров в секунду. Не термометре будет плюс 28 — 33 градуса. По югу и востоку — до плюс 38.