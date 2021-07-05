Повышение пенсий и отмена ЕГЭ: в Ростове-на-Дону справедливороссы рассказали об итогах работы и дальнейших планах

Фото: КРУГЛОВА Оксана

В Ростове-на-Дону в рамках всероссийской информационной акции состоялась пресс-конференция партии "Справедливая Россия-Патриоты – За правду", посвященная итогам работы депутатов фракции «Справедливой России» в Государственной Думе и Законодательном Собрании Ростовской области, а также итогам съезда партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду». Мероприятие прошло в пятницу, второго июля, при участии депутата Государственной Думы, председателя совета регионального отделения партии в Ростовской области Михаила Емельянова. На пресс-конференции также присутствовали руководитель фракции "Справедливая Россия" в донском парламенте Сергей Косинов и депутат Законодательного собрания Борис Вальтер.

Депутаты перечислили всем собравшимся главные цели, которых добивается партия. А также рассказали, какие задачи были выполнены спарведливороссами.

«НАС МАЛО, НО МЫ В ТЕЛЬНЯШКАХ»

Встречу открыл Михаил Емельянов.

- «Справедливой России» есть за что отчитаться. С начала седьмого созыва депутатами партии было предложено Госдуме 779 законопроектов. Это - самое большое число законопроектов, которое инициировали члены оппозиционной партии в Госдуме. Для сравнения, либерально-демократическая партия внесла 743 законопроекта, коммунисты – 504 законопроекта. Причем, очень много наших законопроектов приняли. Так, воплотились в жизнь 216 законотворческих инициатив. Законопроекты были подписаны президентом и опубликованы. 236 законопроектов находятся на рассмотрении в Государственной Думе и 327 были отклонены в первом чтении. Говоря о законопроектах на одну «депутатскую душу», совершенно очевидно, что у «Справедливой России» самая большая эффективность. Естественно, у «ЕР» больше законопроектов, но их – две трети думы. А нас – 23 человека. Как сказал мой коллега, Сергей Миронов, нас мало, но мы в тельняшках. Он сам - десантник, поэтому может такие вещи говорить, - прокомментировал Михаил Емельянов.

Предложения «Справедливой России» были учтены при внесении поправок в Конституцию. Расскажите об этом.

- Да, действительно, некоторые наши поправки были приняты. Это - очень важные поправки. Одна из них - об индексации пенсий. Также в компетенцию правительства мы добавили пункт «Воспитание экологической культуры», а также пункт о том, что правительство должно осуществлять меры, направленные на формирование в обществе ответственного отношения к животным.

«СЧИТАЕМ ЕГЭ СОВЕРШЕННО НЕАДЕКВАТНОЙ ФОРМОЙ АТТЕСТАЦИИ»

Многие инициативы «Справедливой России» были приняты на законодательном уровне. Какие из них, на ваш взгляд, самые значимые?

- Из законопроектов, принятых в Госдуме, могу отметить законопроект о бесплатной приватизации жилья. Это была наша инициатива, реализации которой мы долго добивались. И нам удалось это сделать. Хочу еще обратить внимание на законопроекты, которые мы вносили, но их не приняли. Тем не менее, мы уверены, что эти инициативы очень важны, и мы будем добиваться их реализации в ближайшее время. Это, прежде всего закон об индексации пенсии работающим пенсионерам. Законопроект был внесен в весеннюю сессию, но был отклонен большинством голосов. Мы же считаем, что это абсолютно неприемлемо, потому что работающие пенсионеры заработали право на пенсию и ее полноценную индексацию. Это право человека! Мы будем дальше добиваться индексации пенсий работающих пенсионеров в полном объеме. Еще один законопроект, который выражает наши взгляды, - отмена ЕГЭ. Большинство депутатов не поддержали законопроект, но мы и дальше будем делать все для принятия соответствующего закона. Мы считаем ЕГЭ совершенно неадекватной формой итоговой аттестации в школе.

Также в своем выступлении Михаил Емельянов затронул тему бюджета.

- Хочу подчеркнуть важный момент, - наша партия единственная может делать альтернативный правительственный бюджет. Фракция партии в Госдуме регулярно готовит такой проект, - сообщил Михаил Емельянов. - И в альтернативном финансовом документе речь идет, в том числе, и о новых источниках дохода для страны. Так, только отмена налоговых льгот для экспортеров сырья даст бюджету 2 трлн рублей. Эти деньги вполне можно было бы направить на пенсии.

«МЕНЯ АТАКОВАЛИ ЖУРНАЛИСТЫ»

Еще Михаил Емельянов рассказал о том, как прошел съезд партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Полное официальное название партии. Изменения в устав были внесены после февральского объединительного съезда. Под таким названием партия и будет фигурировать в избирательных бюллетенях.

- Он прошел без сюрпризов. Накануне было много разговоров о том, что съезд сорвется, что будут конфликты между объединившимися партиями. Меня атаковали журналисты с центральных изданий. Буквально накануне мероприятия они ждали какого-то конфликта или скандала. Но все прошло гармонично. Оно и понятно. Ведь члены партий во многом – единомышленники.

АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ

А что со списком?

- Он тоже был принят без каких-то особых возражений. Напомню, что в федеральной части списка - пять человек. Это, помимо троих председателей, - режиссер Владимир Меньшов, известный человек. Все смотрели его фильм «Москва слезам не верит» и опытный политик Александр Бабаков. Что касается нашего списка, то и здесь сюрпризов нет. В него попали те, кто сейчас сидит перед вами (Депутаты Михаил Емельянов, Сергей Косинов, Борис Вальтер..) Включен также представитель Москвы – Сергей Михеев. Он усилит наше региональное отделение. По одномандатным округам - тоже без сюрпризов. Отмечу, что все кандидаты – опытные. Думаю, они составят конкуренцию партии власти, - сказал Михаил Емельянов.

На какие результаты рассчитываете?

- Задача стоит получить не менее, чем второе место на этих выборах. Как на федеральном, так и на региональном уровне. Наша партия выступает с социальной, патриотической повесткой. В программе – индексация пенсии всем работающим пенсионерам, отмена пенсионной реформы в части повышения пенсионного возраста, отмена ЕГЭ, признание Донецкой и Луганской народных республик, интересная тема – безусловный базовый социальный доход. Хотя она и спорная, но очень перспективная. Экономические меры в части объединения Центрального банка и правительства. В целом, партия единая, монолитная и ставит перед собой решение серьезных задач. Объединение партий дало мощный эффект. Пришли очень интересные люди в партию: Захар Прилепин, Сергей Михеев, известные деятели культуры. Поэтому мы надеемся на успешный результат.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

О работе фракции партии в областном Законодательном Собрании рассказал журналистам депутат «Справедливой Росси» Сергей Косинов.

- Подчеркну, что «Справедливая Россия» - единственная, кроме «ЕР», фракция в Законодательном Собрании, которая, вносит законопроекты на рассмотрение. Мы с коллегами 12 раз за три года вносили законопроекты на рассмотрение, - начал свое выступление Сергей Косинов.

Какая повестка находится в центре вашего внимания?

- У нас четыре блока вопросов, на которые мы всегда акцентируем внимание. Первый блок – прямые выборы глав администрации муниципалитетов. Мы пять раз вносили этот законопроект, и пять раз его отклоняли. Одна из причин – финансовая. Потребуются дополнительные средства на выборы глав муниципалитетов. Но уже в декабре будем вновь вносить этот законопроект. Если раньше было категорическое «нет» на всех уровнях, то сегодня настроение другое. Уверен, что все идет к прямым выборам.

Второй блок вопросов, на которые мы обращаем внимание, - это бюджетный процесс, который происходит сегодня в Ростовской области. Нам удалось добиться того, что, например, транспортный налог, который полностью уходил в зачет региональной казны, сейчас остается в муниципалитетах. Эта инициатива «Справедливой России» была реализована, и существенно облегчила жизнь муниципалитетов. Но мы сейчас идем дальше. Фракция настаивает на том, что сегодня при формировании бюджета Ростовской области должны использоваться все инструменты, которые только можно использовать.

Также был блок социальных вопросов. Мы четыре варианта законопроекта по детям войны вносили в прошедшем периоде. Законопроект не принимали, ссылаясь как на финансы, так и на федерацию. Аргументом для отклонения инициативы стало то, что статус «дети войны» должны утвердить на федеральном уровне.

Но сегодня самым молодым детям войны уже по 80 лет. И Мы в очередной раз будем вносить законопроект на обсуждение, и настаивать на его принятии.

Четвертый блок вопросов – поддержка предпринимательства, малого и среднего бизнеса. Мы уделяем пристальное внимание в особенности сельскохозяйственным территориям, у которых, мягко говоря, не все хорошо с переработкой сельхозпродукции. В связи с этим – нехватка рабочих мест, недостроенные заводы и так далее, - рассказал Сергей Косинов.

Депутаты от «Справедливой России» в донском парламенте выступали за понижение тарифа за вывоз мусор. И уже есть результаты. Расскажите о них. А также дайте оценку мусорной реформе.

- Да, действительно, мы занимались этой темой. Наша партийная позиция такова – в том виде, в котором реформа реализуется сейчас, она ни к чему хорошему не приведет. Качество услуг не повышается, а оплата за них растет. Мы категорически против подхода, когда фактически за счет жителей Ростовской области в регионе создавались мусороперерабатывающие комплексы, отлаживалась система вывоза. Сейчас это происходит именно так. Все капитальные вложения пытаются переложить на региональных операторов. Наша позиция заключается в том, чтобы за счет федеральных бюджетных средств массово и единоразово построить необходимое количество современных мусороперерабатывающих комплексов с глубокой степенью переработки отходов, а затем передать объекты в аренду с правом выкупа региональному оператору.

Так проблема будет решена, а у бюджета будет дополнительный источник дохода. Кроме того, мы категорически были не согласны с расчетом норматива накопления и достаточно длительное время боролись с этим. И нам удалось добиться признания факта, что расчет производился с нарушениями. Получилось эту ситуацию развернуть, и сейчас под контролем прокуратуры происходит перерасчет норматива. Также нам удалось добиться снижения платы за вывоз мусора, что немаловажно, в основном, это произошло за счет федерального бюджета путем предоставлению оператору льготы на НДС. Мы и дальше будем работать в этом направлении, - рассказал присутствующим Борис Вальтер.

Какие еще цели ставите перед собой?

- В первую очередь, мы видим свою задачу в установлении справедливого норматива накопления. Это абсурд, когда нам рассказывают, что семья из трех человек может два раза в день вбрасывать десятилитровое ведро мусора, - сказал в завершении пресс-конференции Борис Вальтер.