Есть ли жизнь после советской науки, поговорим в эфире радио "Комсомольская правда"

Как финансируются научные разработки, и почему бизнес в этом процессе участвует неохотно? Об этом поговорим в эфире радио "Комсомольская правда". Звоните: 333-25-22

Во вторник, 6 июля, в 17.03, в эфире радио "Комсомольская правда" - Президент ЮФУ, доктор наук, профессор Марина Боровская снова приглашает к интересному и важному разговору о современных научных тенденциях. Развенчаем самые популярные мифы о российской науке и поговорим о том, на какие рифы приходится натыкаться ученым в поисках инновационных решений.

Многие до сих пор уверены, что все научные отечественные достижения и громкие имена - уже в прошлом. При этом только за последние несколько месяцев наши ученые запустили самый мощный в мире нейтронный реактор и провели десятки морских экспедиций. Да и разработка нескольких вакцин от коронавируса, эффективность которых признана за рубежом, тоже заслуга отечественной науки.

Поговорим и о том, каков портрет современного ученого, и сколько он зарабатывает? Как финансируются научные разработки, и почему бизнес в этом процессе участвует неохотно? Занимая по расходам на науку 10-е место в мире, Россия подает в 16 раз меньше патентных заявок, чем США, и в 38 раз меньше, чем Китай. Как университету удается следовать наиболее эффективным практикам в области образования и науки?

Об этом и не только профессор Боровская будет говорить с вице-президентом одного из крупнейших мировых научных издательских домов Elsevier Global Маратом Фатхуллиным.