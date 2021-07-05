Упавшие на машины деревья, искрящие провода и шквалистый ветер: стихия, бушевавшая в выходные, вернется во вторник

Пыль над Ростовом. Фото: группа "Ростов Главный" ВКонтакте.

Ростовчане активно делятся в соцсетях последствиями разгула стихии в минувшие выходные. Кому-то придется вывозить со двора упавшие ветки, а кому и раскошелиться на ремонт автомобиля. Смотрите подборку «КП — Ростов-на-Дону» о результатах штормовых выходных, и читайте прогноз на следующие сутки.

ПЫЛЬ СТОЛБОМ

«Три минуты ветра — и город в пыли», - описали жители высоток вид, который открывался им на город с высоты птичьего полета. Пейзаж посерел от поднятой в воздух пыли.

- Дышать невозможно! Даже в маске задыхаюсь — пыль жуткая! - пожаловался один из пользователей и посчитал причину такой пыльной бури — вырубку деревьев.

- Вырубят оставшиеся лесополосы и леса, и тогда постоянно будут пыльные бури! - обеспокоен второй.

- Ехали из Таганрога — попали в пыльную бурю, - предупреждает третий комментатор.

- С Северного красиво смотрелось, - нашел позитив в непогоде читатель.

А один из подписчиков даже решил процитировать Булгакова: «Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город...»

На Врубовой улице дерево упало на автомобиль и заблокировало проезд. Фото: "Ростов Главный"

ВЕТКИ — НА МАШИНАХ

«Будьте осторожны - есть большой риск падения веток и деревьев», - предупреждали ростовчане в соцсетях друг друга.

Очевидцы поспешили поделиться последствиями падения веток, которые сорвала с деревьев стихия.

- Врубовая возле «Роствертола». Упало на машину дерево, перекрыв единственный выезд из нескольких дворов.

- Такое же было и на переулке пригородном.

- И это только ветерочек дул минут 30 - и всё: до 23 часов свету не было. А если и вправду ураган, что будет? Боюсь предположить.

А на Текучева полутораметровая палка приземлилась на иномарку. Но, видимо, местные жители привыкли, что со старых деревьев в сильный ветер все время что-то падает, просто отключил завывшую сигнализацию и даже не вышел проверить авто.

ИСКРЫ В ПРОВОДАХ

Активно обсудили ростовчане «светопредставление из замыкающих электропроводов» на улице Бодрой.

- Благодаря этому фейерверку посёлок Северный два с лишним часа без света сидел. Спасибо, что, в принципе, оперативно все починили!

- В станице Ольгинская тоже замкнуло у нас.

- Эка невидаль, кусок линии перемкнуло, - считает комментатор. - И вообще у нас давно очень хорошая энергосистема, в случае аварии довольно оперативно переключат на резерв.

Искрящие провода не на шутку испугали ростовчан. Фото: "Это Ростов"

РОСТОВСКИЕ МАГИ

«Кто-то в Ростове не хочет дождя», - шутливо подписали карту осадков в Ростовской области в субботу в нескольких пабликах. На скриншоте видно, что ливни накрыли территорию на десятки километров вокруг, и только в донской столице сухо.

- Ростовский маг опять спасает нам выходной, - шутит читатель, глядя на карту осадков

- Пускай шторм смоет эту адскую жару! - надеялся на дождь второй.

- Ростовский ветер одолеет кого угодно, - нашел объяснение сухой погоде третий.

- Мне не нужен дождь: держу как могу, - а вот и сам «маг» объявился!

ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ

На этом стихия не закончила свое представление. Донские синоптики объявляют штормовое предупреждение и советуют приготовиться. Во вторник, 6 июля, на Ростовскую область обрушатся ливни с грозами и шквалистым ветром. В региональном управлении МЧС рекомендуют в такую погоду не выходить на улицу без необходимости. Когда дует сильный ветер, нельзя стоять рядом с витринами, под деревьями, рекламными щитами. Опасно для жизни подходить к оборванным проводам линий электропередач.

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