«Стала проявлять агрессию к беременной хозяйке»: ожидающая ребенка дончанка отказалась от собаки

Собака вновь ищет своих хозяев. Фото: приют для безнадзорных животных "Святобор"

В Шахтах Ростовской области породистая собака дважды за свою короткую жизнь столкнулась с человеческим предательством. Грустную историю питбуля по кличке Теффи рассказали зоозащитники из приюта для безнадзорных животных «Святобор». Полтора года назад на одной из городских улиц прохожие увидели чистенькую, но сильно худую собаку. Судя по ошейнику, раньше у животного был дом и хозяева.

По словам волонтеров, о том, что произошло в судьбе пса, можно только догадываться. Но, судя по всему, в тандеме "животное-человек" что-то пошло не так, и питбуля просто вышвырнули.

Неприученному к жизни на улице животному трудно было найти пропитание, поэтому питбуль медленно умирал от голода. Благо, сердобольные прохожие рассказали волонтерам о печальном состоянии пса. Сотрудники приюта «Святобор», в свою очередь, тоже не смогли остаться в стороне. Волонтеры приехали на указанный адрес и забрали с улицы крайне истощенное и изможденное животное.

В приюте Теффи словно расцвела: у девочки появился жирок на боках и блеск в глазах. А вскоре – и дом! Теффи нашли хозяев.

- Вылечили, выходили, пристроили, - прокомментировали в «Святоборе».

Но прошел год, и жизнь опять сыграла с Теффи злую шутку. В один из жарких июльских дней беременная хозяйка привела четвероного друга обратно в приют.

- Больше не могу заниматься собакой, - сказала женщина зоозащитникам.

Она пояснила, что Теффи стала проявлять к ней агрессию с наступлением беременности.

Волонтеры, конечно, забрали животное обратно.

- Теффи очень добрая собака по отношению к людям, никогда и никого не обижала! Я не знаю, что могло произойти, но, скорее всего, просто из-за пикантного положения хозяйка решила избавиться от бойцовской собаки, - прокомментировали волонтеры приюта «Святобор».

Сейчас Теффи ищет новых, настоящих и любящих хозяев, которые никогда не предадут.

- Не любит на своей территории других собак, в частности, девчонок. Будущий настоящий хозяин, где ты? – сказали волонтеры.

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