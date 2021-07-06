Вышел из дома и вернулся: в Миллеровском районе трое суток искали пропавшего дедушку с собакой

Пропавшего пенсионера искали всей слободой
На днях слобода Рогалик, что в Миллеровском районе, переполошилась не на шутку. Местный житель, 86-летний дедушка, как обычно, вышел на прогулку с собакой. Но в этот раз выгул питомца затянулся: пенсионер и собака домой не вернулись, а семья позвала на помощь. В «КП — Ростов-на-Дону» узнали подробности истории со счастливым финалом.
НА УШИ ПОДНЯЛИ ВСЕХ
Сын пожилого мужчины забил тревогу, обратился в дежурную часть отдела МВД с просьбой о помощи найти отца. Все-таки серьезный возраст, мало ли чего могло случиться.
Односельчане пенсионера тоже не остались равнодушны к чужой беде. Как только узнали, что дедушка пропал, не раздумывая подключились к его поискам по всей округе. Полиция вместе с казаками и народной дружиной организовали поисковые отряды.
Спустя двое суток безрезультатных попыток найти старика поисковая группа вышла на след мужчины.
СОБАКА ВЫВЕЛА НА СЛЕД
В семи километрах от слободы нашли его собаку, которая из последних сил пыталась выбраться из чащи кустарника. Поводок бедолаги запутался в ветках, а само животное умирало от обезвоживания.
Для людей питомец послужил верным признаком того, что поиски ведутся в нужном направлении. Через восемь километров — еще след: нашли кепку пропавшего дедушки.
ПО ПОЛЮ ИДЕТ
На третьи сутки поисковики в поле нашли признаки пребывания здесь человека. А чуть позже вышли на 86-летнего дедушку. Полицейские обнаружили мужчину, когда тот шел вдоль лесополосы по пшеничному полю.
Вот и счастливый финал: пенсионер дома, верный питомец спасен. Однако, вопросов в этой истории осталось еще много. Почему пенсионер ушел в поле, пока неизвестно. Мужчина не может дать ответ, так как сам не понял, что произошло.
Сейчас пожилой человек возвращен в семью. Его здоровью ничего не угрожает.
Что случилось на самом деле, пока выясняется.
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