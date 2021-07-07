Продажа алкоголя в Ростовской области в июле 2021: когда запретят отпускать спиртное

В некоторых районах еще не провели выпускные вечера. На такие дни как раз и распространяется запрет на продажу алкоголя Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Продажа алкоголя в Ростовской области в июле 2021 будут проходить с ограничениями. Запреты будут действовать в дни выпускных вечеров с 7 по 10 июля. Рассказываем, в какие числа и в каких районах не будут продавать спиртное.

Продажа алкоголя в большинстве территорий была приостановлена 1 июля, когда прошли выпускные вечера. Однако остались и те, где запреты на продажу алкоголя только планируется. Публикуем список регионального департамента потребительского рынка.

Когда: 7 июля

Где: Веселовский район (отдельные поселения); Верхнедонской район, Белокалитвинский район.

Когда: 8 июля

Где: Мясниковский район

Когда: 9 июля

Где: Обливский район (на некоторых территориях), Егорлыкский район, Кагальницкий район

Когда: 10 июля

Где: Обливский район (частично)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто хочет отдыхать, тот маску не снимает: гид рассказала, как в Турции борются с коронавирусом, чтобы не сорвать сезон

Ростовчанка пережила локдаун, ожидая открытия границ и возвращения туристов (подробнее)