«Спасенный дважды»: Жительница станицы Казанской выходила аистенка, от которого отказались родители

Несколько лет назад красивая пара птиц подарила миру троих птенцов. Фото: Иван ВИСЛОВ

На протяжении полувека в станице Казанской Ростовской области с местными жителями соседствуют белые аисты. Уже давно эти гордые птицы облюбовали местную водонапорную башню, которая располагается на месте бывшей станичной бани.

ВЫСОКО СИЖУ, ДАЛЕКО ГЛЯЖУ

Каждый год с началом сезона перелетных птиц аисты возвращаются на свою малую родину, вьют гнездо и выкармливают птенцов. Сами жители говорят, что постоянными гостями эти величавые птицы стали лет двадцать назад, после аварии на Чернобыльской АЭС. Теперь башня является их пристанищем.

Более полувека птицы гнездятся на водонапорной башне. Фото Правительство РО.

Высокую башню аисты выбрали не просто так. Высоко - равно безопасно. В станице Казанской вылупилось не одно поколение белокрылых птиц. Все они со временем разлетелись по всему миру. Но каждую весну прилетают снова и снова, чтобы поставить на ноги новое поколение аистят.

Хоть аисты и обитают сами по себе и к людям они диковаты, но иногда именно сельчане в трудный для птиц момент приходят им на помощь. Историю с блудным аистенком рассказала журналисту «КП - Ростов-на-Дону» директор местного историко-краеведческого музея Светлана Абакумова.

ВЫПАЛ ИЗ ГНЕЗДА - НАЗАД ДОРОГИ НЕТ

Несколько лет назад красивая пара птиц подарила миру троих птенцов. И с одним из аистят случилось несчастье. Разразилась буря, в результате которой один малыш выпал из гнезда. Живую душу почуяли оголодавшие собаки. Начали пихать птенца между собой. А тот еще мал, силенок нет, ножки длинные заплетаются. Как только бедолага не пытался вырваться, ничего не получалось. Так бы и съели его дворовые собаки, если бы проезжающий мимо житель станицы Григорий Проскурнов. Мужчина чудом заметил птенца. Освободил его из лап псов и приютил у себя дома.

Казалось бы, вот он хеппи-энд. Но не тут-то было. Целые сутки семья Проскурновых выхаживала малыша, но он настойчиво отказывался от еды и воды. Григорий испугался за маленького аиста и решил во что бы то ни стало вернуть пернатого ребенка в гнездо к родителям.

Каждый год с началом сезона перелетных птиц аисты возвращаются на свою малую родину. Фото: Иван ВИСЛОВ

Но вот загвоздка: до башни просто так не доберешься. Пришлось звать на помощь местную бригаду электриков, которые подсадили птенчика обратно в родовое гнездо.

Но долго птенец там не пробыл. И через время он вновь оказался на земле. Видимо, людской запах остался на аистенке, и родители приняли его за чужака.

Сердобольные станичники стали думать, куда пристроить малыша. Нашли решение - отдали его на попечение местной жительнице, чей дом находился рядом с рекой Дон. Так и прижился там аистенок.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В апреле пара аистов вновь свила семейное гнездо на водонапорной башне. А недавно у них появилось потомство. Береговая охрана видела, как аисты кормили своих детей.

Местные жители могут лишь издалека наблюдать за пернатой семьей, так как мост рядом с башней является стратегическим объектом, территория рядом - охраняемая зона. Поэтому доступа к ней нет. Да и птицы не привыкли к вниманию человека. Рядом Дон - огромная гастрономическая поляна. Тут и рыба, и лягушки, а недалеко есть поля.

Аисты и обитают сами по себе. Фото: Иван ВИСЛОВ

- В этом году родились три птенца, в прошлом - было четыре. Сейчас мы наблюдаем за аистами с крыльца музея и видим, как они головы высунули, - говорит Светлана Абакумова.

К слову, аисты в станице Казанской так полюбились местными, что стали уже как родные. Изображение этой величавой птицы можно найти даже на гербе района и на въездных стелах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как от питбуля, которого спасали всем миром, отказались хозяева

В Шахтах Ростовской области породистая собака дважды за свою короткую жизнь столкнулась с человеческим предательством. Грустную историю питбуля по кличке Теффи рассказали зоозащитники. Бойцовскую собаку выбросили на улицу, когда та перестала рожать, а забеременев новая хозяйка вернула ее волонтерам (подробности)