Дончанка потеряла 2,5 млн рублей, помогая «сотрудникам» банка вычислить продавцов личных данных

Сотрудники полиции разыскивают телефонных мошенников Фото: Артем КИЛЬКИН

Полным банкротом с кучей кредитов стала жительница Семикаракорска Ростовской области. В финансовую передрягу женщина попала, пытаясь помочь службе безопасности одного из известных банков вычислить сотрудников, продающих данные клиентов. По словам дончанки, голос в телефонной трубке звучал так убедительно, что она сразу поверила, что осуществляет важную миссию.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, человек представился сотрудником банка. Он сказал, что паспортные данные дончанки продали работники отделения одной из финансовых организаций. Мужчина также сообщил, что теперь эта информация – в интернете в свободном доступе.

Затем звонивший попросил женщину помочь в «спецоперации» по разоблачению недобросовестных работников. Кроме того, он убедил потерпевшую в том, что ей необходимо взять кредит на 150 тысяч рублей. Что, собственно, женщина и сделала. Через время ей вновь позвонили. На этот раз уже другой мужчина. Он сказал, что является сотрудником службы безопасности банка, а затем озвучил данные паспорта и четыре цифры карты жительницы Семикаракорска.

Эти аргументы дончанке показались настолько убедительными, что она и дальше стала выполнять указания незнакомцев. Так, женщина набрала еще больше кредитов, заложив под них все, что было, включая дом. При этом мошенники говорили, что все кредитные деньги надо положить на определенные счета через банковские терминалы. В свою очередь, злоумышленники обещали обналичить финансы и передать их с курьером.

- После всех транзакций потерпевшей еще в течение нескольких дней звонили лжесотрудники банка и уговаривали не сообщать никому о случившемся. А когда женщина сказала, что совершила все продиктованные ими действия, преступники перестали выходить на связь, - сообщили в донской полиции.

Только после этого дончанка поняла, что все это время разговаривала с мошенниками и собственноручно перевела им два с половиной миллиона рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемые разыскиваются, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Если злоумышленники будут задержаны, а суд признает их вину, то они могут сесть в тюрьму на 10 лет.

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